Independiente está muy cerca de confirmar a su nuevo técnico

Todo parece indicar que Independiente tendrá novedades respecto de su nuevo entrenador antes de que finalice el 2019. Las reuniones se intensificaron en las últimas horas y, de acordar los últimos detalles, la dirigencia estaría en condiciones de anunciar en los próximos días a quien tomará el puesto de Fernando Berón, quien ha oficiado como interino luego de la ida de Sebastián Beccacece en la fecha 10°.

El elegido por el presidente Hugo Moyano y compañía sería Lucas Pusineri, quien dejó un buen recuerdo en el club luego de su paso como jugador en tres ciclos (2002-2003, 2004-2005 y 2007-2010). El ex mediocampista, de 43 años, se reunió este domingo con el vice Pablo Moyano y su proyecto convenció, por lo que le sacó una ventaja importante a Mauricio Pellegrino y Hernán Crespo, que eran algunos de los nombres que se habían barajado para asumir la conducción técnica del Rojo.

"Yo quiero expresar mi idea, que me escuchen y noten la empatía que tengo con la institución. Quiero sumar, con convicciones y firmeza. Siempre dije que los caminos se volverían a cruzar y tengo que estar preparado para sacar el mejor provecho a la situación“, le dijo Pusineri al portal partidario Infierno Rojo. Asimismo, agregó: "El cariño con la gente me hace feliz, me reconocen como si hubiese surgido de las entrañas de Independiente. Esto depende de los resultados y del rendimiento, pero de esto se trata el desafío. Independiente es un club muy grande que exige y hay que estar a la altura de las circunstancias”.

Lucas Pusineri es el gran candidato a ser el nuevo entrenador de Independiente

De confirmarse su llegada a Independiente, Pusineri tendrá como misión mejorarle la cara a un equipo que está relegado de la pelea por el título en la Superliga. El Rojo tiene solo 21 puntos y está muy lejos del líder, Argentinos Juniors, que suma 30. El conjunto de Avellaneda hoy también está fuera de los puestos de clasificación a las Copas internacionales.

En el 2020, Independiente afrontará una triple competencia: Superliga, Copa Argentina y Copa Sudamericana. En el torneo continental disputará la primera fase ante Fortaleza de Brasil.

Pusineri, que puso punto final a su carrera como futbolista profesional en el 2011, ha realizado toda su carrera como entrenador en Colombia. Dirigió en 2018 a Deportivo Cúcuta, con el que consiguió el ascenso a la Primera División, y el último año estuvo en el Deportivo Cali, club del que se desvinculó hace pocos días. Todo parece indicar que su primera experiencia como DT en Argentina será en Independiente, equipo al que condujo al título en el Apertura 2002 con el recordado gol de cabeza ante Boca.

