Joven ramirense encontró $15.000 y los devolvió

Lautaro Weber, de 22 años y oriundo de General Ramírez, halló un monto de dinero sobre la vereda, frente a una sucursal bancaria, y esperó a su dueño para devolvérselo. Ocurrió en la tarde del martes 24 de diciembre, poco antes de las celebraciones por Nochebuena, consignó El Once.

"Yo pasaba frente al banco, cuando vi sobre la vereda un montón de billetes, los junté y fui hasta adentro pero solo había dos personas; me dijeron que había salido solo un hombre flaco y alto, así que lo esperé", rememoró el joven ramirense.

Y continuó: "A los diez minutos, vi que de una camioneta bajaba un hombre, estaba desesperado. Me acerqué y le pregunté si el dinero era suyo, me dijo que sí, que había ido a sacar plata para pagar el cambio de aceite y cuando fue a pagar, no lo tenía".

"Era un hombre de campo, de unos 38 años, y estaba con la esposa", comentó Lautaro. El dueño del dinero le indicó que eran 15.000 pesos, sostuvo el joven, aunque él no los contó.

"Me agradeció y me ofreció dinero a cambio, pero no lo acepté; aunque en el bolsillo de la remera me dejó unos billetes.. cuando llegué a casa vi que eran 1.000 pesos", dijo.

Consultado el joven ramirense sobre por qué devolvió el dinero, éste solo acotó: "Porque esa plata no era mía, y porque si me hubiese pasado a mí, me hubiera gustado que me la devolvieran".