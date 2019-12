Daniel Osvaldo acordó su incorporación a Banfield: los detalles de la reunión con Julio César Falcioni

La reunión se dio en el bar El Cóndor, ubicado Villa del Parque, a metros de la casa de Julio César Falcioni. De un lado, el entrenador de Banfield, un símbolo del club. Del otro, Daniel Osvaldo, el ex delantero de Boca y la selección italiana, retirado hace tres años, pero con ganas de reinsertarse en el fútbol. La curiosidad: la única foto del encuentro pertenece a dos fanáticas que detectaron el cónclave (la viralizó la cuenta de Twitter @LolaAlvarezz).

El técnico y el jugador se reunieron para cerrar la vuelta del cantante de la banda de rock Barrio Viejo al alto rendimiento, tal como anticipó Infobae hace tres días. La conversación fue amena, ambas partes se pusieron de acuerdo en los objetivos y entre café, agua y gaseosa, surgió la confirmación: el atacante, de 33 años (cumple 34 el 12 de enero) realizará la pretemporada con el plantel a partir del 3 de enero y firmará un contrato por un año con la institución del Sur.

“La charla fue muy buena, muy profunda. Quedaron muy compinches”, le comentó un importante dirigente del Taladro a este medio. La novela comenzó este viernes, cuando Osvaldo se reunió con parte de la dirigencia de Banfield para ofrecerse jugar en el club del que su padre es hincha. Además, el punta vive ea menos de 600 metros del estadio del Taladro, el Florencio Sola, otra razón que lo habría motivado a dejar el retiro y tratar de jugar nuevamente en un equipo de la Superliga.

Durante las celebraciones por Navidad, el artillero les confesó a sus íntimos: “Quiero volver al fútbol”. El primer contacto fue con Carlos Vaccaro, vicepresidente segundo del club del Sur, quien vio con buenos ojos la propuesta de Daniel Osvaldo y su entorno, y organizó una reunión con Alejandro Grigera, el encardo del Departamente de Fútbol Profesional, y Darío Decoud, el representante del vocalista de Barrio Viejo. Osvaldo fue claro: quería una oportunidad. Es por eso que lo económico no iba a ser un problema, siempre y cuando lo ayudaran a poder relanzar su carrera.



Envalentonado por la celeridad con la que se dio todo: Osvaldo decidió comenzar con sus entrenamientos este mismo viernes. Acompañado por su amigo y preparador físico Federico Patiño, el delantero metió una intensa práctica en el Campo de Deporte de Lomas de Zamora. Cerca de tres horas estuvo corriendo, haciendo ejercicios y movimientos con pelota y hasta contó con un compañero de lujo, el mediocampista Nicolás Linares, quien será su compañero en apenas unos días.

Nacido futbolísticamente en Huracán, institución en la que hizo su debut oficial en la B Nacional después de pasar por las divisiones inferiores del Globo, la carrera de Dani Stone voló rumbo a Italia: en cuatro temporada se puso la camiseta de cuatro equipos diferentes -jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna- hasta que se mudó al fútbol español para desempeñarse en el Espanyol, de Barcelona. Tras un año en el clásico rival del Barcelona, volvió a la Serie A para jugar en la Roma.

En uno de los dos equipos de la capital italiana fue donde Osvaldo mostró todas sus virtudes como goleador: en 57 partidos convirtió 28 goles, para un promedio de casi 0.50 tantos por juego, el más alto de su carrera. De ahí viajó con destino a la liga inglesa para miliar en el Southampton F. C., pero la estadía fue muy corta y regresó a Italia. En el mismo año (2014) se puso la camiseta de la Juventus y del Inter, de Milán.

Ya en 2015, y para sorpresa de muchos, se concretó su llegada al club de sus amores: Osvaldo firmó un préstamo con Boca por seis meses para jugar la Copa Libertadores de aquel año junto al equipo de Rodolfo Arruabarrena. En su primera estadía con el Xeneize, disputó 16 encuentros y marcó siete goles. Luego de un breve paso por el Porto, de Portugal, volvió a Brandsen 805, pero el final de la historia no fue la mejor: un cruce con Guillermo Barros Schelotto desencadenó en la despedida del futbolista de la institución y su posterior retiro a los 30 años.

Pero el fútbol, Banfield y Falcioni le dieron revancha. Y Osvaldo estará de nuevo en las canchas con la casaca del Taladro. Pudo haber sido en Gimnasia La Plata, tras el contacto con Diego Maradona, pero terminó optando por el Taladro. No será el único refuerzo con el que contará Falcioni. La dirigencia avanza en la contratación del mediocampista central Nery Leyes: el arquero Cristian Lucchetti, ex compañero del volante en Atlético Tucumán, dio muy buenas referencias y se cerraría a pedido del propio Emperador.

