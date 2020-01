La CGT advierte que la paritaria tiene que estar por encima de la inflación

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña ratificó este miércoles que "la idea (del gobierno de Alberto Fernández) es poner por ley el Consejo Económico y Social" con el propósito de que de esa manera "se cumpla lo que se acuerda".



En diálogo con El Destape Radio, Acuña señaló que "la intención es institucionalizar el Consejo para que se cumpla lo que se acuerda. Todos los sectores tenemos que participar. Todos los sectores tenemos que empujar para sacar al país adelante".

Y advirtió a la luz de los resultados de las políticas económicas impulsadas por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri que ya "todos los sectores aprendieron que no es bueno que los trabajadores no tengan poder adquisitivo".

El referente de la CGT advirtió además que "la paritaria tiene que estar por encima de la inflación. Eso lo tienen que entender todos los sectores" y se plegó al discurso imperante hoy en el oficialismo frente a la profunda crisis económica y social que atraviesa del país al advertir que "acá los que tienen que hacer el esfuerzo son los que más tienen".

En ese sentido fue tajante: "si no reactivamos el poder adquisitivo del pueblo, no hay posibilidades. Eso pone en marcha todo el andamiaje que significa el consumo".

"Es un contexto difícil pero la gente eligió un cambio y todos tenemos una esperanza" dijo y destacó que "el Presidente está demostrando que va en el rumbo que se comprometió, que es reactivar la economía del país".

"Si recuperamos el poder adquisitivo de los trabajadores, dar de comer a los hijos, vestirlos y pagar los servicios, eso reactiva. Eso pone en marcha al país", insistió y ratificó que en los próximos días el Gobierno oficializará un "aumento general de sueldo a cuenta de la paritaria 2020. El aumento aún no tiene una cifra. Todavía no se sabe la fecha pero nos dijeron que están haciendo el estudio de todos los sectores para dar algo en concreto".

"El anticipo va a ser para todos", declaró Acuña. Además destacó "que les hayan dado 5.000 pesos a los jubilados es bueno. No es la solución pero, por lo menos, les salva la mesa de las Fiestas".