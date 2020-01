Independiente, uno de los primeros en volver al trabajo: cómo será el inicio del ciclo de Lucas Pusineri

Con Lucas Pusineri como flamante entrenador, Independiente pondrá en marcha su año cuando comience la reducida pretemporada, dado que el 19 de enero deberá enfrentar a River en un partido pendiente de la Superliga.

El conjunto de Avellaneda se reunirá el jueves 2 en el predio de Villa Domínico y tras los exámenes médicos de rigor, Pusineri comenzará a darle forma a su idea de juego. El cuerpo técnico del ex volante está conformado por Rubén Tanucci (ayudante de campo), Ariel Perticari (preparado físico) y Leo Díaz (entrenador de arqueros).

Hasta el momento no se definió el lugar en el que Independiente hará la pretemporada, aunque la única certeza es que el plantel no irá a Mar del Plata. Por lo tanto, las opciones que se manejan son un predio en Pilar u otro en Luján, aunque por pocos días, ya que el 19 de este mes jugará ante River en un partido pendiente de la Superliga, en el Monumental.

El Rojo tuvo un semestre muy irregular de la mano de Sebastián Beccacece y Fernando Berón, por lo que marcha en el puesto 15 de la competición doméstica, con 21 puntos, pero un partido menos, precisamente ante el Millonario.



El Diablo afrontará la Superliga, pero además tendrá como principal objetivo la Copa Sudamericana, torneo en el que por la primera ronda enfrentará a Fortaleza de Brasil.

Pusineri aseguró, en la conferencia de prensa de presentación que buscará evaluar al plantel, para luego decidir quién continuará o no en el club, aunque probablemente pedirá algún refuerzo.

Luego de estar a préstamos en otros clubes, quienes volverán a al combinado de Avellaneda serán el defensor Francisco Delorenzi, dirigido por Pusineri en Deportivo Cali; y los delanteros Leandro Fernández (Vélez Sarsfield) y Braian Romero (Atlético Paranaense de Brasil).

El fixture de Independiente en el arranque de Pusineri no será nada sencillo, ya que luego del compromiso con River, una semana más tarde visitará a Boca, en el estreno oficial de Miguel Ángel Russo como entrenador. Después, la Superliga le deparará un choque con Rosario Central y una fecha más tarde el clásico ante Racing en el Cilindro.

Infobae