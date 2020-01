Maradona sumó su cuarto refuerzo: quién es el experimentado arquero que llegó a Gimnasia

Jorge Fatura Broun se convirtió en el cuarto refuerzo de Gimnasia, que bajo la conducción de Diego Maradona está en plena pretemporada en el predio de Estancia Chica. La firma del arquero, de 33 años, se produjo luego de la revisión médica a la que se sometió y que dio por finalizada una tramitación que duró durante varios días.

El ex Colón y Rosario Central, entre otros, llega proveniente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria, tras su paso por el Canalla, Deportes Antofagasta de Chile y el Sabalero. Así, Broun se transformó en el cuarto refuerzo para el Tripero, después de los colombianos Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo y el volante Matías Pérez García.

Sin embargo, el conjunto platense tiene intenciones de sumar un zaguero central y un delantero de área, pero aún se desconocen los nombres que tiene en mente el cuerpo técnico que encabeza Diego Maradona.

No obstante, en las últimas horas surgió la posibilidad de Paolo Goltz para la zaga central, dado que el defensor de 34 años, quiere salir de Boca debido a que no tiene el lugar que desea.



El ex defensor de Huracán tiene gran experiencia tras haber pasado por el Globo, Lanús y América de México, además del Xeneize, y es un puesto que el técnico necesita reforzar en el plantel.

Precisamente, el ex capitán de la Selección argentina estará ausente algunos días, la semana próxima, de la pretemporada tripera, dado que ya tenía previsto un viaje a Venezuela, aunque el mismo no será en términos deportivos.

El nombre de Maradona está muy ligado a la política venezolana, pero en las últimas semanas se lo mencionó como posible entrenador de la selección vinotinto, pero el DT ya comprometió su palabra para continuar en el Lobo.

Infobae