El futbolista que le gusta a Riquelme y podría volver a Boca tras ser borrado de la final con River en Madrid

Juan Román Riquelme no descansa. El mercado de pases de Boca lo tiene ocupado casi la totalidad de su tiempo y el vicepresidente segundo atiende varias negociaciones a la vez para abastecer a Miguel Ángel Russo con refuerzos. Mientras se baraja alguna salida más (ya se despidió Daniele De Rossi) son varios los jugadores que suenan para llegar pero aún no se formalizó ningún acuerdo.

Desde la apertura de la ventana veraniega se registró un contacto con uno de los últimos enganches naturales del fútbol de hoy: Edwin Cardona. El colombiano que dijo adiós al Xeneize después de la derrota con River en la final de la Libertadores 2018 que se disputó en Madrid tiene chances de retornar a la Ribera.



Para la recordada cita en el Santiago Bernabéu, Guillermo Barros Schelotto ni siquiera llevó al banco al mediocampista ofensivo de 27 años, ya que se inclinó por Agustín Rossi, Paolo Goltz, Leonardo Jara, Fernando Gago, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Ramón Ábila. Con el cambio de cuerpo técnico, Cardona hizo público su deseo de continuar en la institución pero la comisión directiva pasada decidió no hacer uso de la opción de compra y volvió a México, aunque no para jugar en el Monterrey sino en Pachuca, donde militó durante 2019.



“Me parece un jugador de una calidad enorme. Todas las pelotas que agarra tiene intención de dar un buen pase, dar una pausa. Me gustan los jugadores que cuando pierden la pelota se enojan. Me gustan esos jugadores que la agarran, la quieren todo el tiempo, que intentan dar un buen pase y que te dan la pelota para que se la vuevas a dar, no te la dan y te dicen ‘tomá, arreglatelás’”, reflexionó Riquelme sobre el cafetero horas después de la caída en España.



A Cardona le restan tres años de contrato con el Pachuca mexicano, donde percibe un alto salario que espantó a la flamante CD azul y oro en un inicio. La cotización del dólar es un tema de debate con su representante y desde Argentina le advirtieron que no podrán competir con el número de su ficha actual, aunque lo tentaron con la chance de trabajar bajo la órbita de Román y vestir una camiseta con la que se sintió muy a gusto.



Los Tuzos no se clasificaron a los playoffs de la liga mexicana (quedaron a dos puntos) y disputaron su último encuentro el 24 de noviembre y Edwin estuvo entre los suplentes. El domingo 12 de enero se enfrentarán contra Pumas de la UNAM por la primera jornada del Clausura. Russo dio el visto bueno para su incorporación y Riquelme trabaja en ello.

