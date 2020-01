La reunión clave entre River y Nacho Fernández que podría definir su futuro

Mientras el plantel de River se pone a punto en San Martín de los Andes para afrontar un primer semestre de 2020 que lo tendrá como protagonista en la definición de la Superliga y en el comienzo de una nueva edición de la Copa Libertadores de América, en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires se realizó un cónclave decisivo para Marcelo Gallardo y el mundo riverplatense.

Elogiado por propios y extraños, la versión 2019 de Nacho Fernández fue superlativa. Desde sus pies nacieron los mejores pasajes futbolísticos de un equipo que fue competitivo durante todo el año calendario. Protagonista en muchos de los partidos más trascendentes para el Millonario, lo del volante ex Gimnasia La Plata se coronó con otra gran actuación en la final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Aquella noche en Mendoza, Gallardo fue tajante: “Nacho no se va a ningún lado”, dijo ante los micrófonos tras un nuevo título. Y con esa premisa que estableció el entrenador, la dirigencia de River se puso manos a la obra para lograr asegurar la continuidad de Fernández en River.

Este lunes por la noche, Daniel González, uno de los representantes de Nacho, se juntó con Enzo Francescoli -manager de River- y Gonzalo Mayo, uno de los abogados de la institución de Núñez, para avanzar en la extensión y mejora del contrato que el futbolista, próximo a cumplir 30 años, tiene con el club.



¿Cuál fue el resultado de una nueva cumbre? “Fue positiva. Hay que seguir puliendo cosas pero fue positiva”, dijo a Infobae uno de los participantes de la reunión, en la que se tocaron varios puntos del nuevo vínculo que está buscando establecer la dirigencia millonaria.



El pedido de Gallardo fue clave para que Rodolfo D’Onofrio y el resto de la dirigencia acepte premiar a Nacho Fernández con una mejoría de contrato que lo colocaría como uno de los cinco mejores contratos del actual plantel. En la actualidad, Lucas Pratto, Enzo Pérez, Leo Ponzio y Franco Armani son los futbolistas que perciben mayores ingresos en su relación contractual con el último finalista de la Libertadores.

En el caso que las negociaciones tengan un desenlace exitoso, el nuevo vínculo del mediocampista que utiliza la camiseta número 26 de River se extenderá hasta junio de 2023.

Ya desde fines del año que terminó hace unos días nada más, uno de los clubes que se mostró más interesado en el volante fue el Inter de Porto Alegre. El desembarco de Eduardo Coudet como nuevo director técnico aceleró la propuesta del club brasileño, que según medios locales se habría estirado a ofertar nueve millones de dólares por el pase del jugador, una cifra insuficiente para la institución que le impuso una cláusula de salida de 15 millones de dólares al futbolista nacido en Castelli, provincia de Buenos Aires.

A la espera de la resolución del caso Fernández, el River de Gallardo completó una nueva sesión de trabajos en el complejo El Desafío, de la paradisíaca ciudad del Sur argentino. Con ejercicios con la pelota como fundamento esencial, el DT no pudo contar en la práctica con Milton Casco: el lateral izquierdo hizo trabajos diferenciados por la molestia en la zona lumbar y se espera su evolución para sumarlo a las tareas cotidianas del grupo.

Infobae