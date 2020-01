El duro comunicado de la AFA contra la Superliga por el reinicio del torneo

El reinicio del torneo doméstico generó un evidente cortocircuito entre la AFA y la Superliga. Así lo comunicó la Asociación del Fútbol Argentino en un documento oficial en el que denuncia un “claro desinterés” de los dirigentes que organizan el campeonato de Primera División por la Selección Sub 23 que afrontará el Preolímpico en Colombia, con la misión de conseguir una plaza para la cita internacional que se desarrollará en Tokio.

En el escrito, los directivos de la calle Viamonte manifestaron su preocupación al no considerar el certamen que jugará el combinado dirigido por Fernando Batista entre el 18 de enero y 9 de febrero, publicó Infobae. En sus argumentos, la AFA expone que el calendario de la Superliga referente a las fechas restantes para la finalización de la competición (de la 17 a la 21) debilitará a los equipos que se encuentren en plena definición por la convocatoria de sus jugadores al representativo nacional.

Algunos ejemplos se instalan en Talleres y Banfield al ser los equipos que más protagonistas aportaron a la Selección (Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Urzi por parte del Taladro; y Joaquín Blazquez, Facundo Medina y Nahuel Bustos por parte del club cordobés). Además, hay otras instituciones que perderán a sus figuras como el caso de Boca (Alexis Mac Allister y Nicolás Capaldo), River (Julián Álvarez), Racing (Matías Zaracho), San Lorenzo (Adolfo Gaich y Marcelo Herrera) o Independiente (Gastón Togni). Argentinos, puntero de la Superliga, también se verá afectado por las citaciones de Maximiliano Centurión y Fausto Vera.

En este contexto, los dirigentes que se reunieron en la AFA desean la postergación del reinicio del torneo para evitar complicaciones en la última etapa del certamen.



“La conducta desplegada por la conducción de la SAF, muy lejos de observar el espíritu de colaboración y consenso que debe existir entre ambas instituciones, pone a confrontar el interés público del Torneo de la Superliga con nuestra Selección Nacional, ocasionando un perjuicio injustificado a los intereses económicos que nutren a nuestro querido fútbol argentino”, expresa un párrafo del duro comunicado.

“Entendemos que el fútbol argentino es una marca mundial con intereses homogéneos que incluyen el fútbol profesional y amateur, las selecciones nacionales, los jugadores que nos representan en el mundo, etcétera; y en la estructura estatutaria y reglamentaria actual, no es solo AFA quien debe velar por la defensa de los intereses del fútbol argentino, sino que la SAF de la misma manera debe propender a esos fines”, continuó el documento.

En este sentido, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, expresó en TyC Sport su deseo de cambiar el calendario del campeonato. “Nosotros vamos a respetar lo que diga AFA; y lo que diga Superliga lo vamos a estudiar. Estamos de acuerdo en que las fechas sean trasladadas”, dijo el máximo responsable del Xeneize, y concluyó: “Este doble comando para mi no es serio. Hoy por hoy no vamos a AFA porque hay un vicepresidente. Es poco ético que siga siendo vicepresidente. Hay que fortalecer a la AFA”.

A la espera de la respuesta de la Superliga, desde la calle Viamonte lanzaron la primera piedra de un conflicto que amenaza con perdurar en el tiempo.