Alberto Fernández: “Sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo”

La ciudad de Resistencia, en Chaco, fue una de las elegidas por Alberto Fernández para su cierre de campaña a fines de octubre. Y también una de las elegidas por Cristina Kirchner para presentar su libro, “Sinceramente”. Hoy, ya como presidente, Alberto Fernández la volvió a elegir en lo que fue su primera visita oficial al interior.

Después de asumir el Presidente asistió a la asunción de varios gobernadores pero esta vez llegó al norte para inaugurar viviendas y hacer un recorrido acorde a su nueva investidura. Además, Chaco es la provincia a la que ayer auxilió con un adelanto de coparticipación.

Fernández y su comitiva se trasladaron primero a la localidad de Leonesa donde acompañados por el gobernador Jorge Capitanich, y el intendente municipal, José Carbajal, inauguraron un complejo habitacional perteneciente al Plan Nacional de 25 viviendas.



El mandatario aprovechó su visita y volvió a pedir un esfuerzo a los que mejor están: “Sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo. Pero ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que disminuye la pobreza, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria, más integrada y donde todos tenemos los mismos derechos”.

“Nadie puede vivir en paz con su conciencia sabiendo que en la Argentina de hoy hay gente que no tiene un plato de comida para sus hijos”, añadió.

En este marco, el Presidente criticó a quienes se jactan de ser capaces de alimentar a 400 millones de personas pero no a unos pocos millones de argentinos que están a la deriva. “Nadie puede sentirse bien sabiendo que hay un 40% de argentinos sumidos en el pozo de la pobreza”, sentenció.



Al mediodía, en la localidad de Puerto las Palmas visitarán el muelle y posteriormente una planta de procesamiento de pescado pacú arrocero,“Teko”, en este caso acompañados por el intendente municipal Víctor Armelia, la diputada provincial, Elda Insaurralde y el presidente de Puerto Las Palmas S.A., Eduardo Meichtry.

En este contexto, el lunes el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, presentó con Capitanich y su vicegobernadora el plan Argentina contra el hambre que ya había sido lanzado el 20 de diciembre en Concordia, Entre Ríos, la ciudad con más pobreza de la Argentina. Según se anunció, Chaco entregará 66.000 tarjetas alimentarias. El dato no es menor como tampoco lo son las cifras de pobreza: el año pasado en el Gran Resistencia se estableció un índice de casi 47% de pobreza mientras que la indigencia medida fue de 15,9%.

Chaco fue esta semana destinataria de un adelanto de fondos, como Río Negro, Chubut, Tucumán y Santa Cruz. En el caso de la provincia de Santa Cruz, según lo publicado en el Boletín Oficial este martes, la provincia podrá solicitar hasta $ 2000 millones de anticipo.



Fernández había prometido en campaña estar muy presente en el interior del país y tener una agenda federal la que formalmente iniciaría hoy cuando, según lo previsto, aterrice en el Tango 04 en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. Irá acompañado del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, la arquitecta María Eugenia Bielsa; y del secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi.

El regreso a Buenos Aires está previsto para la tarde, aunque sin agenda confirmada en Casa Rosada. De hecho, por primera vez desde que asumió como Presidente, este martes Fernández prefirió trabajar en Olivos sin dar información al respecto.