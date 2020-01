Empresario que estafó con el catering a escuela, embaucó a otras 20 personas

El 30 de diciembre del año pasado, Sergio Aguilar, fue denunciado ante la justicia por padres de alumnos de la escuela Zuloaga de la localidad de San Benito, ya que este sujeto los estafó con el servicio de catering para la fiesta de recepción.

Pero según pudo saber El Once TV, Aguilar, encargado de la empresa "Sabores" - Organización Integral de Eventos, estafó a muchas familias más, que habían contratado el servicio para festejar cumpleaños de 15, casamientos y otros eventos.

Pamela Arias es una de las damnificadas y organizó un grupo de WhatsApp con otras 22 personas que se vieron engañadas en su buena fe por este supuesto empresario gastronómico. En diálogo con Elonce TV, contó que contactó a Aguilar "a través de una tarjetita que había en una heladería" para festejar el cumpleaños de 15 de su hija, que sería el 15 de febrero.

La mujer relató que mientras organizaban el evento estaba "todo bien, él venía a casa, me ofrecía todo lo que es un para un 15 desde el DJ hasta la decoración, barra y comida. Yo sólo iba con la quinceañera y los invitados".

Pero cuando pasó lo de la escuela de San Benito y enterada de lo sucedido a través de este canal, algo le hizo ruido. Entonces se comunicó con Aguilar "porque como el cumple era el 15 de febrero, en estos días tenía que estar entregándole el 25 por ciento que me quedaba; le pagué el 75 por ciento de la fiesta. El martes 31 de diciembre sí me atendió y me dijo que había tenido una complicación con el establecimiento educativo pero que me quedara tranquila que el cumpleaños de mi hija se iba a realizar".

Al otro día volvió a llamarlo pero "nunca más me atendió el teléfono".

Pamela señaló que otras personas que también fueron estafadas por este sujeto "fueron hasta la casa y el señor se había retirado del lugar, quedando a deber el alquiler. Somos un montón de personas que estamos en esta misma situación", remarcó. Para ser precisos, un total de 22. Algunos le entregaron 40.000 pesos, otros 120.000 pesos.

"Queremos que se haga justicia, no sólo se llevó nuestra plata sino que también se llevó la ilusión de todas las nenas que cumplían 15. Hay chicas que tenían su fiesta este sábado y el señor se llevó toda su plata", mencionó para reafirmar su pedido de justicia argumentando que "nos dicen que no vamos a lograr muchas cosas pero queremos que lo metan preso".

Según indicó, unas 20 familias fueron estafadas por Aguilar y a medida que van publicando la situación en las redes sociales aparecen nuevas víctimas.

Arias tiene los pagarés y el contrato firmado con Aguilar, hasta tiene una fotocopia de su DNI.

En su caso le entregó 50.000 pesos de un total de 70.000 que salía la fiesta de 15. "Me quedaba nada porque me había dicho que un mes antes tenía que estar todo saldado. Pero antes de irse (y estafar a los alumnos de la Zuloaga), me llamaba pidiéndome plata pero tomé la decisión de no dársela porque sospechaba, a cada rato me decía que las cosas aumentaban, que el DJ le pedía y también el del salón. Con todo esto me acerco al salón y resulta que no pagó absolutamente nada, ni siquiera hizo una seña, no hizo nada de lo que me dijo".

"Soy mamá soltera y trabajo de empleada doméstica, vivo el día a día y este hombre me dejó sin nada". Tras lo sucedido y gracias a la ayuda de vecinos "estoy tratando de organizar algo lo más lindo posible y de acuerdo a lo que yo puedo, o como o le hago la fiesta. Yo tenía todo arreglado con este hombre", pero lamentablemente jugó con algo más que la ilusión de festejar los 15 como sueñan muchas adolescentes.

Finalmente, Pamela adelantó que la semana próxima todos los damnificados se presentarán en la justicia. Ella ya dio el primer paso y denunció a Sergio Aguilar en la Dirección de Investigaciones - División Delitos Económicos de la policía de Entre Ríos.