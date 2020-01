VIDEO: La emotiva liberación de 10 osos que estaban en el ex zoológico de Mendoza

UNA DECENA DE OSOS | Documental Completo subtitulado. Traslado de 10 osos del ex Zoo de Mendoza UNA DECENA DE OSOS Dirección: Geraldine Vidal 10 osos que se encontraban en el ex zoológico de Mendoza, situado en plena ladera noroeste del Cerro de la Gloria, encerrados en pequeños recintos, muchos de ellos durante casi 2 décadas. Finalmente logran encontrar su merecida libertad en un santuario en Colorado, The Wild Animal Sanctuary. Los hemos acompañado en todo su proceso de traslado, es por ello que queremos compartirles cómo vivían estos 10 osos, cómo fue el operativo en Mendoza y su viaje hasta Estados Unidos. Tema Principal: "Selvática" de Canibal Gourmet Locución: Sergio Baleani y Estudio Cinco TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - GERALDINE VIDAL productora audiovisual www.geraldinevidal.com.ar ENFOQUE ANIMAL Organización de Argentina, sin fines de lucro. Defendemos 2 simples y únicos derechos: A LA VIDA Y A LA LIBERTAD. www.enfoqueanimal.org https://www.facebook.com/EnfoqueAnimalOficial/ https://www.instagram.com/enfoqueanimal/ https://twitter.com/Enfoque_Animal