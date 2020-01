Gesto curioso: Devolvió más de 2 millones de pesos y lo premiaron con una pala

Luis Spahn vive en la ciudad santafesina de Rafaela y este lunes se topó con una serie de cheques, algunos de ellos al portador, que sumaban alrededor de $2.170.000.

Spahn trabaja para una empresa de telefonía de la ciudad y cuando se dirigía en su vehículo hacia la localidad de Santa Fe, encontró un montículo de cheques. Fue al pasar por la Ruta 70, en Esperanza, a la altura de la rotonda que va para Franck.

Según publicó Rafaela Noticias, al llegar revisó los cheques y como estaban todos endosados por la misma empresa, decidió llamar al lugar y dar a conocer la novedad del hallazgo.

La empresa en cuestión se dedica a la fabricación y venta de herramientas y está ubicada en frente de donde Luis encontró los cheques. Los documentos pertenecían a un comisionista que los perdió al salir de la fábrica.

"Me contacté con la empresa y les dije que se los iba a dejar, y así fue", contó Spahn, en diálogo con el canal de noticias TN.

Cuando devolvió los cheques, la empresa lo premió con una pala. "Sé que hay mucha gente enojada con la empresa por eso, pero yo no", aseguró.

"Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería alguna herramienta. Les dije que no y una de las chicas pidió que le traigan algo y aparecieron con una pala. Qué se yo...", contó entre risas sobre la elección del premio.