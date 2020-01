Alberto Fernández designó a Carlos "Chacho" Álvarez como embajador en Perú

El pliego debe lograr el visto bueno de Lima y la aprobación del Senado. Sería el regreso del ex vicepresidente a una función diplomática.

El ex vicepresidente y ex diputado Carlos “Chacho” Álvarez será el embajador argentino en Perú, según tiene decidido el Gobierno, aunque el pliego del ex funcionario debe lograr todavía el visto bueno de Lima y la aprobación del Senado.



Fuentes diplomáticas revelaron que la decisión está tomada a tal punto que ya se hizo la consulta a Lima con el pedido del placet al Ejecutivo de Martín Vizcarra.

La presencia de Álvarez, de 71 años, en la embajada supondría el regreso a una función diplomática, después de haber sido presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur -con sede en Montevideo- y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El presidente Alberto Fernández ya lleva designados varios embajadores de los llamados políticos -no de carrera-, entre ellos Carlos Tomada, en México; Rafael Bielsa, en Chile; Jorge Argüello, en Estados Unidos, y Sergio Urribarri, en Israel.

Álvarez abandonó el justicialismo en desacuerdo con la gestión del entonces presidente Carlos Menem y se convirtió en referente del llamado Grupo de los 8 -entre otros junto a Franco Caviglia, Germán Abdala y Juan Pablo Cafiero-, y varios años después compartió fórmula en la llamada Alianza con Fernando De la Rúa, binomio que ganó las elecciones de 1999.

Renunció al año siguiente como gesto de rechazo a las denuncias de pago de sobornos en el Senado para lograr la aprobación de la denominada Ley de Reforma Laboral, y varios después, ya con el kirchnerismo en el gobierno, ocupó cargos diplomáticos.