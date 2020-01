Avícolas en alerta por escasez de oferta y un aumento en el precio del maíz

El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) manifestó la “difícil situación” que enfrentan las empresas del sector al “no encontrar en el mercado interno partidas de maíz suficientes” para abastecer al sector.

En un comunicado, la entidad empresaria aseguró que “muchas empresas avícolas y del sector están atravesando un momento difícil al no encontrar en el mercado interno partidas de maíz suficientes para abastecer las necesidades de consumo mínimas indispensables“.

En las últimas semanas el CEPA alertó que el precio interno del maíz registró un alza importante ante la restricción de oferta de ese producto, pero a pesar de esa suba, no se logra conseguir la cantidad requerida del cereal.

“Hoy se está pagando hasta 10.500 pesos por la tonelada de maíz y aun así no aparecen operaciones”, declaró Roberto Domenech, presidente de la entidad.

Y en la misma línea Domenech agregó que hacía mucho tiempo que no sucedía algo similar y, en términos generales, nunca tuvieron problemas o angustias por no poder conseguir maíz. “Estamos con los precios que vamos ofreciendo que están muy por encima de la exportación y, sin embargo, no conseguimos el cereal necesario“, finalizó.

En base a esto, el funcionario remarcó que desde el sector “estamos en otros mercados, como el del trigo y la cebada, comprando lo que se puede comprar”.

El hecho de que falten más de 45 días para el ingreso de la nueva cosecha de maíz, no asegura que se revierta la actual situación, dado que los empresarios agrícolas, frente al notable adelantamiento de ventas que ocurrió el año pasado, ya vendieron a la exportación casi 18 millones de toneladas de maíz 2019/20, enfatizó el comunicado de CEPA.

Paralelamente, se les consultó a otros representantes del sector productivo que hacen un uso intensivo del grano para alimento de ganado y, si bien algunos manifestaron que todavía no fueron afectados por está problemática que denunció el CEPA, en otros reconocieron que existe “mucha dificultad para hacerse de los volúmenes necesarios“, al mismo tiempo que sostuvieron que “los precios están muy por encima de lo que tendrían que estar“.