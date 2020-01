El ex diputado Daniel Koch asumirá como jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional

Daniel Koch, ex Diputado por el Departamento Nogoyá, anticipó: "Estoy volviendo a Paraná, en el día de hoy seguramente estaré visitando la sede de Vialidad Nacional -en Calle Almafuerte-. En tanto que el Decreto va a estar entre Lunes y Martes, ya vamos a tener la documentación pertinente para hacer todo; por pedido de Arrieta -el Director Nacional- de que me interiorice de toda la situación". Sus declaraciones a Radio La Voz dejaron por confirmado su nuevo cargo en Vialidad y se refirió a la reunión con representantes nacionales.

"Ayer mantuvimos una reunión más que importante, justo coincidió que el Gobernador estuvo en Buenos Aires; y es muy importante el apoyo incondicional de Gustavo Bordet en este nuevo cargo nacional en este Federalismo que predica y practica Fernández."

"A uno lo llena de satisfacción formar parte del gobierno de Gustavo Bordet y que te acompañe en una reunión como la de ayer, con el respeto que se ha ganado el gobernador; que es el mismo respeto con el que nos tratan a nosotros. La verdad que es un orgullo que Bordet me haya depositado la confianza, yo vengo del 'massismo', siempre con el consentimiento de nuestro gobernador. Si él no hubiese apoyado mi designación, yo no estaría en este lugar," enfatizó Koch.

"Es un compromiso enorme. Hoy tempranito estuve hablando con intendentes de varias ciudades porque las necesidades son muchas y nos tenemos que poner a laburar. Quiero ir a hablar con la gente de Vialidad y que sepan que mis intenciones son que todos se pongan a trabajar cuanto antes; hay que estar mucho en Buenos Aires, y en las obras para que se hagan como corresponde; que todo salga lo mejor posible."

Por otro lado, comentó que para él "la foto junto a la obra es un elemento decorativo de la gestión. La real gestión es la foto que vos haces todos los días cuando pasa el entrerriano y ve que la ruta está cambiando, eso es lo real."

"Las prioridades son Ruta 127, el Acceso Norte a Paraná es una de las prioridades que ha planteado el gobernador. Yo no me voy a apartar de los pedidos del gobernador, voy a estar en sintonía con lo que él determine. También está dentro de las obras la Ruta 18", concluyó el funcionario.