Mauricio Macri fue nombrado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA

El ex mandatario de Argentina liderará la organización que se creó en 2018 y se encarga de impulsar diversas acciones benéficas alrededor del mundo

El ex presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, fue nombrado como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, un organismo que se creó en 2018 y se encarga de incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo.

“Es un grandísimo placer y todo un honor poder anunciar que Mauricio Macri asumirá este cargo al frente de la Fundación FIFA —destacó el presidente de la FIFA y parte de la Junta de la Fundación, Gianni Infantino—. Mauricio tiene el perfil ideal para liderar este proyecto, que quiere poner el fútbol al servicio de la sociedad. A través de su experiencia como líder de una gran nación conoce el rol central que tiene la educación para el futuro de nuestras sociedades y, como dirigente de uno de los clubes de fútbol de mayor éxito, sabe la fuerza y la pasión únicas que genera nuestro deporte. Su experiencia y visión de futuro permitirán, sin duda, que nuestra fundación intensifique su labor y amplíe su ámbito de acción para contribuir a mejoras sociales en todo el mundo”.

De esta manera, Macri volverá a tener un rol activo en el mundo del fútbol luego de su extensa trayectoria como máximo directivo de Boca Juniors entre 1995 y 2007. Tras ese ciclo exitoso en uno de los clubes más importantes del país, inició su recorrido en la política nacional: fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2007 y permaneció en ese cargo hasta el 2015. Ese año ganó las elecciones presidenciales de la Nación y lideró al país entre 2015 y 2019.

Macri, por su parte, se mostró orgulloso de haber sido elegido para ese rol: “Es un honor y una satisfacción enorme haber sido designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Agradezco al presidente Infantino por esta muestra de confianza y por darme la oportunidad de combinar mis tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro".



La Fundación FIFA nació en el 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo. Su director general es el ex futbolista francés –y campeón del mundo– Youri Djorkaeff y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA ya ha asignado un presupuesto de 100 millones de dólares. Además, la FIFA tiene el objetivo de recaudar, junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores, mil millones de dólares para invertirlos en programas educativos.

La Junta está compuesta por el actual presidente de la FIFA Gianni Infantino, Sonia Fulford –miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta de la fundación– y Lydia Nsekera –miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta–.

La Fundación FIFA cuenta con el apoyo económico del ente que regula el fútbol a nivel mundial y también con la contribución de las denominadas “FIFA Legends”, un programa que se diseñó para reunir a los antiguos jugadores y entrenadores más reconocidos tanto en el fútbol femenino como el masculino con la idea de promover y apoyar al deporte en todo el planeta.

“El fútbol tiene la ventaja de llegar a millones de jóvenes y enseñarles valores y herramientas que les van a servir para toda la vida y para sus trabajos en el futuro, como el trabajo en equipo, el esfuerzo y el respeto por el otro. Además, a través del fútbol, se pueden abordar temáticas más complejas, como la violencia, el uso de drogas o la obesidad”, analizó el flamante presidente ejecutivo de la FIFA.

“Tal como lo planteé durante mi presidencia del G-20, la educación es una herramienta igualadora de oportunidades y, de la mano del fútbol, puede ayudar a construir puentes y contribuir al progreso global. Esta designación es también gracias a la Argentina, que le dio y le da a este maravilloso deporte leyendas únicas, anécdotas que se marcan para siempre en la historia del fútbol y una hinchada que se hace sentir en todo el planeta", agregó Macri.

Pocos minutos después de hacerse pública la designación, el flamante directivo utilizó sus redes sociales para hablar del tema: “Con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación. El fútbol llega a millones de chicos, les enseña valores y les acerca herramientas que los van a acompañar siempre. Es un honor para mí poder trabajar junto a la FIFA para que este deporte que me apasiona les brinde a tantos chicos la oportunidad de educarse y progresar. Estoy muy agradecido con esta muestra de confianza de la FIFA y este reconocimiento a nuestro país. Este es un nuevo rol adicional que desempeñaré con honor, sin descuidar el compromiso que asumí con los argentinos que nos eligieron de seguir representándolos".

Cabe destacar que en junio del 2019, la FIFA le entregó el premio Living Football Award a Macri en Zurich (Suiza). Fue la primera edición de un reconocimiento que el máximo organismo del fútbol le entregará a personalidades destacadas del mundo por las acciones que desarrollaron en el fútbol.

Infobae