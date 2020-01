Malestar en el fútbol argentino por la designación de Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA

Dirigentes y representantes de diferentes clubes se expresaron en el mismo sentido en las redes sociales. Nicolás Russo, presidente de Lanús, Eduardo Spinosa, ex titular de Banfield, Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, Christian Sterli (Quilmes) y César Martucci, ex dirigente de Boca, se sumaron a las críticas, entre otros. También Daniel Osvaldo, el delantero de Banfield. Y Pablo Moyano, vice de Independiente. "Que la FIFA lo haya designado es un baldazo de agua fría. Deberían haber consultado con la AFA. Lamentablemente la FIFA no ha cambiado nada y siguen mandando 2 o 3 países poderosos”, señaló, dijo en diálogo con Radio Con Vos.