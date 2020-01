Florencia Senger regresa en busca de un nuevo desafío

Florencia Senger, quien nació en Aldea Santa Rosa el 23 de junio de 1995, jugó el año pasado en el Ponte Preta disputando el Campeonato Brasileño Serie A y el Paulista. Se lesionó, regresó y ahora está lista para partir nuevamente, pero en busca de otros horizontes. Y para ello lo primero que hará es arreglar condiciones con un representante que le maneja la carrera deportiva.

La atacante, nacida en Las Vampirezas que dirige Juan Comas, además en el 2018 estuvo en Colombia jugando para el Bogotá Fútbol Club. También participó en los Juegos Mundiales Universitarios de Taipéi 2017, entre otros. “Fue un año muy bueno para mí en lo futbolístico, pero crecí mucho como persona. Físicamente te das cuenta que estamos por debajo de las potencias como es Brasil. Se nota mucho la diferencia en ese sentido, pero una siempre está aportando desde lo suyo siguiendo los consejos de gente como Juan (por Comas) y de personas que te ayuda a crecer. Siempre hay que pensar en positivo y dar lo mejor para lo que se viene”, le comentó la atacante a Ovación.

Después habló de su lesión, esa que lamentablemente la alejó de las canchas. “En agostó tuve la quebradura del tercer metatarsiano que me sacó de las canchas y me sacó del año, pero por suerte me pude recuperar bastante bien, volví, pero ahora estoy con un problema en el talón. Estoy intentando de a poco volver”.

Respecto de la competencia en Brasil, repasó: “Jugamos el Brasileirao Serie A1. Es una competencia que se juega en todo Brasil. Además de eso jugué el Paulista que es el estadual que se juega en San Pablo y es el más importante de allá por la cantidad de equipos y porque están los más importantes como el Corinthians, Palmeiras y San Pablo. En el Brasileirao no pudimos clasificar entre los 8 y quedamos en el puesto 12 y nos salvamos del descenso. Ahora el Pinte Preta volverá a jugar Serie A1 y Paulista”.

“Tengo muchas ganas de volver y comenzar a entrenar fuerte, pero al idea es comenzar todo con un empresario porque es más fácil”, contó en cuanto a su pensar profesional. Juan Comas es el DT que tuvo Senger en sus inicios. El la conoce y sabe de su dedicación. “El tiempo se lo tenés que dedicar al deporte que hacés y en cualquier tipo de actividad es así. Hay que hacer con continuidad todo porque sino se pierde el sistema. Florencia lo hace”, analizó y luego habló del crecimiento del fútbol femenino en el país, más allá que aún falta. “Siempre falta, pero se dio un paso muy importante en todo sentido. El caso es Buenos Aires que se profesionalizó más allá que sean 8 los contratos”, dijo Comas.

UNO