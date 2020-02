Con un gran gol de Aníbal Moreno, Newell´s superó 1-0 a San Lorenzo

Newell’s le ganó 1-0 a San Lorenzo en el Coloso Marcelo Bielsa gracias al gran gol de Aníbal Moreno en el segundo tiempo. En un duelo en el que no abundaron las situaciones de riesgo, la Lepra fue contundente, tomó oxígeno en la batalla por mantener la categoría y alcanzó la línea de los 29 puntos, ubicándose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2021. El Ciclón, en tanto, aún no pudo ganar en el año y quedó afuera de los puestos que otorgan participación internacional.

En el contexto de un primer tiempo opaco, fue la visita la que tuvo la iniciativa, intentando progresar en el campo con el balón, ante un rival que opuso orden y poderío aéreo. San Lorenzo contó con dos oportunidades claras para abrir el marcador: un remate de Donatti que se marchó ancho y una pared protagonizada por Gino Peruzzi, que terminó con el lateral mano a mano, pero definió por encima del travesaño. El duelo se hizo discutido y abundaron las imprecisiones. La Lepra protestó mucho un intento de Lema ante Donatti: Echeverría entendió que no hubo mano dentro del área del ex Racing.

El inicio del segundo tiempo se demoró por problemas con el sistema de iluminación y se reanudó 20 minutos más tarde de lo previsto. El complemento mantuvo la tónica, con Newell’s algo más adelantado, pero el balón mayoritariamente en los botines de los hombres de San Lorenzo, sin cambio de ritmo como para quebrar la monotonía. Hasta que a los 25 minutos Aníbal Moreno se destapó con un zurdazo fuera de serie desde el borde del área que se clavó en el ángulo de la valla defendida por Torrico. Y el local se encontró con la ventaja.



Y cuando se esperaba que el visitante podía asfixiar a su rival estando en desventaja, Newell’s se acomodó con el ingreso de Rivero (casi anota el 2-0 a los 44′ con otro remate lejano) y cerró los caminos hacia el área de Aguerre. Es más, si hubiese estado fino en el contragolpe, tal vez pudo haber bajado la persiana del encuentro con una ventaja mayor. La contundencia premió a los dirigidos por Frank Kudelka, que festejaron aliviados.

Formaciones:

Newell´s: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández, Mauro Formica; Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Oscar Romero, Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero y Nicolás Fernández. DT: Diego Monarriz.

Infobae