Alberto Fernández llegó a España para lograr que Pedro Sánchez apoye a la Argentina en la negociación con el FMI

En el marco de la gira que realiza en Europa, el presidente Alberto Fernández llegó a las 10.18, hora de Madrid, con el objetivo de seguir sumando apoyo político internacional en la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acreedores privados. Ayer, en su paso por Berlín, logró el respaldo de Angela Merkel.

Fernández ya pasó por Roma, El Vaticano y Berlín. La tercera etapa de su viaje dio su inicio cuando el reloj marcaba las 6 AM en Argentina, tras desembarcar en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, el canciller Felipe Solá, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el vocero presidencial Juan Pablo Biondi y el jefe de Gabinete de Cancillería Guillermo Justo Cháves. Allí se reunirá con su par, Pedro Sánchez, con el Rey Felipe VI, y tiene previsto encuentros con sus amigos Francisco Bustillo, embajador de Uruguay en España, y Enrique Iglesias, extitular del BID y actual miembro del Grupo de Contacto de Venezuela.

Luego de instalarse en la residencia junto a su comitiva, la agenda oficial de Alberto Fernández tendrá la primera de las citas a las 13.30 en el Palacio de la Moncloa, donde se encontrará con Sánchez. A las 14 en la Sala Mompó está programado el almuerzo que compartirán ambas comitivas y a las 16.30 se concretará el diálogo con el rey de España. Desde Cancillería resaltaron la “importancia estratégica” de la relación con España, ya que “constituye uno de los principales destinos de las exportaciones al mercado de la Unión Europera (UE)”. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo en un informe que en 2018 Argentina exportó a España por más de 1588,5 millones de dólares.



Desde el área que conduce Solá, destacaron que la economía española “es la quinta más grande de la UE y la 14° del mundo, representando aproximadamente el 10,3% del PBI de la zona euro”, además de que España es “el segundo inversor externo del país”, y Argentina “el tercer país latinoamericano con inversiones en España”.

Ayer Alberto Fernández logró que Angela Merkel apoyara la negociación entre Argentina y el FMI. En la cena que compartieron en Berlín, el presidente argentino explicó que no estaba dispuesto a aceptar planes de ajuste a cambio de postergación del pago de la deuda externa heredada, y que su propuesta consiste en “crecer y después honrar la deuda”. Tras escuchar atentamente la traducción oficial de los argumentos de Fernández, la canciller alemana declaró: “Estoy de acuerdo. Lo vamos a respaldar”.

“Sabemos que la Argentina no se encuentra en una situación económica fácil, y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarle, y ayudarles”, sostuvo Merkel.

Este martes, el mandatario argentino buscará el apoyo español en la renegociación de la deuda.

Por ello, además de los encuentros con Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI, está prevista una reunión con Ana Botín, la presidente del Banco Santander, a quien ya visitó en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, Botín había ratificado inversiones en la Argentina, donde el Santander tiene más de 9000 empleados, y le expresó la importancia de que Argentina se mantenga integrada al mundo. La relación entre el mandatario y la titular del banco data de hace más de 20 años, cuando Fernández se desempeñaba como superintendente de Seguros de la Nación, durante la gestión de Carlos Menem, y el Grupo Santander administraba la firma Orígenes.

Desde Cancillería resaltaron la “cooperación” que se mantiene con España en “derechos humanos, igualdad de género, cooperación técnica científica, temas culturales y educativos, asistencia humanitaria, defensa, justicia y asuntos consulares, entre otros”. “Sostenemos una visión compartida de la cultura como un instrumento de desarrollo basado en valores como la democracia, la libertad de pensamiento y de acción, y el diálogo entre culturas y religiones diversas”, sostuvo el área que conduce Solá.

Además, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirieron al acuerdo Mercosur-Unión Europea: “El proyecto se encuentra actualmente en proceso de revisión legal”.



Fernández inició su gira en Roma y El Vaticano, donde mantuvo reuniones con el Papa Francisco, su par italiano Sergio Mattarella, y el primer ministro Giuseppe Conte; en Alemania, además de encontrarse con Merkel, recibió el apoyo de importantes empresas entre las que se destacan Volkswagen y Siemens. Luego de pasar por España, el miércoles arribará a París para almorzar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En tanto, el Frente de Todos emitió un comunicado en el que destaca la importancia de la gira de Ferández por Europa ya que "uno de los temas de mayor importancia es el de los compromisos dela deuda externa”. “Tal como está configurada, es insostenible, la Argentina tiene voluntad de pago; y finalmente, el Gobierno argentino propone el camino de la sensatez que es el de crecer primero para poder pagar”, sostuvieron dirigentes del oficialismo.

“Encaramos un doble desafío, el de superar ‘las dos i’: irresponsabilidad e inconsistencia. Irresponsabilidad, porque la deuda en dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri creció hasta representar más del 90% de todo lo que producimos en un año, e inconsistencia, porque quiénes prestaron, en cifras sin precedentes, avalaron esa falta de realismo que es la principal causa de inestabilidad macroeconómica", cuestionaron.

Infobae