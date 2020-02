¿En qué consiste y cómo se puede evitar contraer el Dengue?

Salud Pública de Entre Ríos confirmó un caso importado de Dengue en una persona radicada en Barrio San Miguel de esta ciudad, por lo que resulta esencial que los vecinos reciban información certera acerca de la enfermedad que puede propagarse a través de la proliferación de mosquitos Aedes Aegyptis infectados. En cuanto a la situación que derivó en una pronta intervención municipal, el Dr. Marcelo Cerutti, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Pasada media mañana de este miércoles, me avisan de Vigilancia de Epidemiología de la Provincia, de un caso positivo para Dengue en la ciudad. Eso automáticamente activa el protocolo, que ya ha funcionado otras veces en Crespo. Este es un caso de Dengue importado, porque es una persona que estuvo en la ciudad de Misiones y al regresar días pasados, consultó a una institución de la zona por su sintomatología. Ante la sospecha de Dengue, ellos le dieron medidas de precaución para él y se envió la extracción de sangre para su análisis correspondiente, que se hace en el laboratorio de análisis de Epidemiología de la Provincia. Llegó así la confirmación".

Actualizando el estado de salud del enfermo, Cerutti manifestó: "Evoluciona sin inconvenientes, como ocurre en la mayoría de los casos. El tratamiento es sintomático. La persona está aislada y protegiéndose de ser picado por algún mosquito, para lo cual se le han indicado aplicaciones de repelente cada 3 ó 4 horas".

Llevando tranquilidad a la comunidad, el profesional destacó: "No hay un contagio interhumano, sino que otro mosquito tiene que picar a la persona infectada -porque el Aedes Aegyptis es transmisor- para que al picar a un paciente sano, se produzca el contagio. La descendencia del mosquito queda con el virus, por eso es fundamental evitar que se reproduzcan y para ello, hay que eliminar el agua estancada".

La Municipalidad coordina el protocolo de bloqueo, del cual también interviene el Hospital San Francisco de Asís. Sobre su alcance, el médico aclaró: "Se activó el protocolo que consiste básicamente en 3 grandes acciones: fumigar en áreas específicas, como son los alrededores del domicilio donde está la persona infectada. Se empezó a hacer lo propio este mismo mediodía, en las casas más aledañas y se va a continuar este jueves, si las condiciones lo permiten y no llueve, porque sino la fumigación que es al aire libre no tendría sentido. Comos segunda acción, por la tarde acompañé a un grupo de enfermeras y agentes del Hospital local también, e hicimos conjuntamente una recorrida por el barrio, para explicarles a los vecinos que se va a fumigar, que habrá que descacharrizar, sacar todos los recipientes que acumulan agua en sus hogares. La Municipalidad estará haciendo recorridos especiales, para asegurar que sean retirados los elementos o recipientes para desechar. Mañana y en los días sucesivos, se estará pasando para recolectar todos los cacharros. Para nuestra sorpresa, durante las charlas no encontramos vecinos desesperados ni asustados, sino conscientes de aquello que podían hacer. Y por último, el tercer eje pasa por el cuidado de la salud. Recomendamos que no se automediquen, para que no se prolongue o posponga el diagnóstico. Hay que controlar de cerca los síntomas febriles, cuando superan los 38º, se debe acudir al médico. No significa que todo paciente con fiebre vaya a tener Dengue, pero la temperatura elevada es una característica claves; se acompaña del cuadro virósico habitual, que incluye dolor muscular, poliartralgias, cefalea intensa y/o dolor por detrás de los ojos", mencionó Cerutti como síntomas generales.

"No hay que entrar en pánico", subrayó el responsable de Salud Municipal y agregó: "Más allá del barrio en el que uno viva, cercano o no al punto de bloqueo, resulta propicio usar repelente; rociar insecticida en aerosol en las habitaciones y mantenerlas unos minutos cerradas, como para que no afecte a ninguna persona de la casa y después ventilar con precaución, siempre que haya tela mosquitera. Uno puede usar los productos que hay en el mercado para ahuyentar mosquitos, pero lo importante es que no se reproduzcan, porque sino matamos al mosquito de hoy, pero están las larvas en el agua y la cadena sigue, se hará adulto para la semana que viene un mosquito que puede estar infectado".

Cerutti hizo hincapié en ser conscientes que toda persona está expuesta a la picadura de mosquitos, con lo cual "el Dengue no es una cuestión de barrio ni edad, a cualquiera nos puede pasar. Es benigno, no es grave, salvo en casos sucesivos o cuando se asocia a una patología crónica. Hay grupos vulnerables a ciertas complicaciones, como los adultos mayores, porque un anciano con fiebre alta tiene alto riesgo de deshidratación y demás, pero son condiciones comunes a cualquier enfermedad de este tipo. No puedo dejar de decir en este contexto, que siempre es favorable adoptar acciones y hábitos de prevención en salud, evitar las enfermedades crónicas, para que cuando aparezcan estas otras enfermedades, estar bien posicionados".

Finalmente, el médico afirmó que "la Municipalidad cuenta con elementos para fumigar y hacer el bloqueo en el domicilio y en las viviendas vecinas, con la prontitud que la situación lo requiere. De Epidemiología vendrían el lunes a monitorear, pero las acciones han sido tomadas y ahora es importante la concientización de todos".