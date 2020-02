Huracán cayó por goleada ante Atlético Nacional en Medellín

Los dirigidos por el novel entrenador Israel Damonte intentaron reaccionar en el segundo tiempo para al menos convertir algún gol que achicara la diferencia pensando en la vuelta, pero fueron escasas las ocasiones que tuvieron para inquietar al seguro José Cuadrado.Por el contrario, el conjunto local, manejando mejor la pelota, pugnó por aumentar el tanteador y estuvo cerca de lograrlo de no mediar algunas certeras intervenciones de Antony Silva.La revancha se jugará el miércoles 19 del corriente a las 19.15, en el Palacio Tomás A. Ducó, donde Huracán tendrá una difícil misión para dar vuelta la historia en procura de avanzar en la Copa Sudamericana.En otros partidos de ida de la primera fase jugados esta noche, Vasco da Gama, en Brasil, venció por 1 a 0 a Oriente Petrolero, de Bolivia, con el gol del delantero argentino Germán Cano -ex Lanús-.Fenix, de Uruguay, superó a El Nacional, de Ecuador 1 a 0, por la conversión de Ignacio Pallas, y Sportivo Luqueño, de Paraguay, dirigido por el ex zaguero de River Celso Ayala, (Blas Díaz, Yeiber Murillo e Isidro Pitta) venció 3 a 2 a Mineros, en Venezuela (Richard Blanco, 2).Los partidos de vuelta de estas tres series, también se jugarán el miércoles 19 de febrero, cambiando las localías.Atlético Nacional: José Cuadrado; Daniel Muñoz, Helibelton Palacios, Diego Braghieri y Christian Mafla; Baldomero Perlaza; Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Andrés Andrade y Vladimir Hernández; Jefferson Duque. DT: Juan Carlos Osorio.Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Nicolás Romat, Lucas Merolla y Cesar Ibañez; Adrián Calello y Mauro Bogado; Norberto Briasco, Rodrigo Gómez y Javier Mendoza; Fernando Coniglio. DT: Israel Damonte.Goles en el primer tiempo: 32m, Muñoz (AN); 38m, Duque (AN) y 42m, Hernández (AN).Cambios en el segundo tiempo: 6m, Martín Ojeda por Mendoza (H); 10m, Mariano Bareiro por Bogado (H) y Brayan Rovira por Perlaza (AN); 14m, Nicolás Cordero por Coniglio (H); 15m, Fabián González Lasso por Duque (AN) y 22m, Sebastián Gómez por Barrera (AN).Amonestados: Perlaza (AN). Araujo, Bareiro, Merolla y Romat (H).Arbitro: Anderson Daronco (Brasil).Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).