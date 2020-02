Defensa y Justicia y Colón sellaron un deslucido empate en Florencio Varela

Igualaron 0-0. El Halcón aún no pudo ganar con Hernán Crespo como entrenador, mientras que el Sabalero quedó muy cerca de la zona de descenso

En Florencio Varela se enfrentaron dos equipos que necesitan imperiosamente los tres puntos, pero ninguno pudo hacer lo suficiente como para marcar la diferencia. Así, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe empataron 0-0 por la fecha número 19° de la Superliga.

En un encuentro de bajo vuelo futbolístico, el conjunto santafesino tuvo las mejores chances para quedarse con el triunfo. Sobre los 20’, Luis MIguel “Pulga” Rodríguez quedó mano a mano con el arquero Ezequiel Unsain, pero su remate salió muy suave y el ex Newell’s no tuvo problemas para contenerlo.

La gran polémica llegó tres minutos después, en una acción similar. La defensa local falló una vez más y Christian Bernardi se fue en soledad hacia el arco. Cuando se metió al área para enfrentar a Unsain, sintió el contacto de Juan Rodríguez desde atrás y cayó, pero el árbitro Pablo Echavarría consideró que no hubo empujón del defensor y dejó seguir el juego.

Finalmente, ninguno encontró los caminos para romper el cero y sellaron un empate que poco sirve a sus respectivas aspiraciones.

Defensa y Justicia acumula dos empates consecutivos con Hernán Crespo como entrenador, y comienza a alejarse de la zona de clasificación a las copas internacionales.

El caso de Colón es aún más grave: los de Diego Osella acumulan seis fechas sin ganar (habían caído en los cinco cotejos previos a este) y están solo un puesto por fuera de la zona de descenso en la tabla de los promedios.

