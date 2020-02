Con una polémica en la última jugada del partido, Newell’s y Estudiantes se repartieron los puntos en Rosario

Resumen de Newell's Old Boys vs Estudiantes LP (0-0) | Fecha 19 - Superliga Argentina 2019/2020

La imagen que quedará en el resumen de este discreto partido que se desarrolló en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa será la del final. La de Maximiliano Rodríguez enganchando ya con el tiempo adicionado cumplido y su caída dentro del área. Los reclamos, sin embargo, de poco servirán: Newell’s y Estudiantes de La Plata empataron 0-0 en un marcador que no le sirve a ninguno de los dos.

Alan Aguerre le tapó una acción muy clara a Diego García a la media hora de la primera etapa, en una de las situaciones más destacadas del trámite de este cotejo correspondiente a 19ª jornada.

Aunque la expectativa en el dueño de casa estuvo enfocada en la espera del debut de Pablo Pérez, quien firmó su retorno a la Lepra en las últimas horas tras desvincularse de Independiente pero debió mirar todo desde afuera en esta fecha porque está suspendido tras su expulsión contra Boca hace ya dos fechas. Sí tuvo acción, en cambio, Sebastián Palacios, otro ex Rojo que ya había debutado en el triunfo 1-0 frente a San Lorenzo de la jornada pasada. El atacante ingresó en el complemento por Lucas Albertengo, que tuvo algunas maniobras de peligro pero no pudo concretar lo que hubiese sido el único grito de la tarde noche.

Independientemente de estas situaciones, lo más debatido en Rosario se situó ya en el tiempo de descuento de la segunda parte cuando la pelota cayó en los pies de Maxi, quien enganchó dentro del área y al pasar Federico González pareció tocarlo. El capitán se tiró al piso, reclamó el penal pero el juez Diego Abal aseguró que nada había ocurrido.

Newell’s, con este punto, alcanza las 30 unidades y se ubica en el quinto puesto, el primero que otorga un boleto a la Copa Sudamericana y queda a dos del acceso a la Libertadores. Sin embargo, lo más importante pasa por seguir sumando para alejarse de la zona de descenso, que hoy está a más de 7 puntos de distancia. La próxima fecha deberá visitar a Lanús y luego recibirá a Colón.

El Pincha está con 29 puntos todavía dentro de los puestos de Copa Sudamericana, pero deberá aguardar por las presentaciones de Racing, San Lorenzo y Atlético Tucumán en esta fecha. Su próxima parada quedará en La Plata, donde recibirá a Defensa y Justicia el siguiente fin de semana. Luego, también será anfitrión de un River que se jugará las chances de título.

Infobae