San Lorenzo volvió al triunfo y le impidió a Vélez acercarse a la cima

esumen de San Lorenzo vs Vélez Sarsfield (1-0) | Fecha 19 - Superliga Argentina 2019/2020

San Lorenzo logró un ajustado triunfo ante Vélez en el Nuevo Gasómetro, por la fecha número 19° de la Superliga. Con muy poco, al equipo de Diego Monárriz le alcanzó para quedarse con tres puntos que le permiten meterse en la pelea por la clasificación a las copas, mientras que los de Gabriel Heinze podrían pagar cara una derrota que los aleja de la carrera por el título.

Vélez, de acuerdo a la impronta que intenta imponerle su DT, jugaba en campo rival y San Lorenzo buscaba su chance en la contra. Fue a través de ese medio que el Ciclón encontró la ventaja. Sobre los 28’, tras una veloz corrida de Nicolás Fernández, Ángel Romero mandó la pelota al área, pero esta superó a Juan Ramírez y, por detrás, apareció Julián Palacios para definir con sutileza y decretar el 1-0.

Los de Monárriz pudieron aumentar la cuenta, pero “Uvita” Fernández elevó su remate por arriba del travesaño. Vélez respondió con dos chances concretas: a los 34’, Miguel Brizuela estuvo cerca de iguala de cabeza y, tres minutos después, Gastón Giménez recibió de espaldas al arco y no vio que Pablo Galdames venía de frente, así que ensayó una media vuelta y sacó un disparo que se elevó.



Sobre el cierre de la etapa se iba a producir una acción que iba a comprometer la ventaja de San Lorenzo. Fabricio Coloccini vio la tarjeta roja de manera directa luego de ir con una dura plancha a pelear una pelota en el suelo ante Agustín Bouzat.

Heinze apostó al vértigo de Ricardo Centurión en la segunda parte. Hizo entrar al ex Boca y lo paró por la izquierda para generar peligro cerca del área custodiada por el arquero Sebastián Torrico. Fue así como, a los 12’, Ricky tuvo su oportunidad para igualar con un cabezazo que el arquero contuvo sin problemas.

Torrico comenzó a convertirse en la clave del triunfo del Ciclón. Los locales se defendían muy cerca de su arco, lo que obligó al arquero a responder con un aserie de intervenciones claves. A los 19’ salvó ante un tiro de media distancia de Galdames y, más tarde, se lució en un tiro libre de Thiago Almada.

Lautaro Giannetti fue expulsado sobre los 44’ y así comenzaron a esfumarse las chances de Vélez de rescatar un punto. El conjunto de Liniers ya no pudo insistir por la igualdad y sufrió una derrota en el Bajo Flores.

San Lorenzo ganó luego de dos fechas y, con 30 puntos, se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Vélez, en tanto, llegó a su tercer partido sin ganar y retrocedió en la pelea por el título. El Fortín quedó con 30 unidades, seis por debajo de los líderes River y Boca (el Millonario aún debe disputar su partido de esta jornada ante Unión de Santa Fe).

