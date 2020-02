Fin de la práctica ilegal para una falsa protesista técnica dental: operó en Paraná y ofrecía servicios en Campaña

Estacion Plus Crespo

El compromiso asumido por una institución al momento de denunciar y la minuciosa investigación desarrollada por la División Delitos Económicos, derivó en un positivo allanamiento enmarcado en un Legajo Penal instruido por el supuesto delito de "Usurpación de Título-Ejercicio Ilegal de la Medicina". Las instancias de la causa fueron coordinadas por el Fiscal de Atención Primaria, Dr. Martín Abrahan, en tanto que la Investigación Penal Preparatoria tramita por ante el Juzgado de Garantías Nº 3 de Paraná, Dr. Rircardo Bonazzola.

En poco tiempo, es el segundo caso que arriba a resultados satisfactorios para con el propósito de proteger a la población de los efectos que en términos de salud implican las prácticas ilegales de las profesiones afines; al tiempo que se volvió a elevar a la justicia un buen número de elementos probatorios contra la nueva persona acusada.

Supo FM Estación Plus Crespo, que la sospechada es una mujer de 32 años, que cuenta con estudios terciarios sin haber obtenido ningún título habilitante en el ámbito de la medicina; quien está radicada en la ciudad de Paraná, aunque durante las averiguaciones se estableció que también ofreció sus servicios a comunidades de Paraná Campaña, como vecinos de San Benito y Colonia Avellaneda. No obstante, no se descarta que habida cuenta de hacerse público el caso y de acuerdo a la intervención judicial, pudieran aparecer víctimas de otras localidades.



Una sospecha que se convirtió en denuncia

El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Entre Ríos se constituyó como parte activa de la acusación, a raíz de haber tomado conocimiento del servicio ofrecido por la sospechada, quien no se encuentra matriculada como mecánico dental, ni siquiera ostenta el título académico de odontóloga.





El allanamiento que la dejó en evidencia

Una investigación pormenorizada, llevada adelante por la División Delitos Económicos, a cargo de Javier González, permitió reunir suficientes elementos de sospecha para que el Juzgado de Garantías autorice el allanamiento, que una dotación de esa repartición especializada practicó este sábado, en horas de la tarde. Los efectivos llegaron hasta el domicilio de quien invocaba falsamente dicha profesión, sito en calle Alfredo Palacios de la capital provincial.

Hallaron múltiples y variadas herramientas utilizados por los técnicos dentales, secuestrando instrumental específico como prensa, cierras, pinzas, muestras dentarias, bolsas con distintos polvos para la preparación del material utilizado, líquidos propios a la práctica, pulidoras, moldes, muflas, flameador, cubetas, entre otros. Además se secuestró un teléfono celular de uso de la joven investigada, pasible de peritar; como así también su agenda personal, cuyas anotaciones darían cuenta de quienes habrían sido y/o serían potenciales clientes. En la finca exhaustivamente inspeccionada, los uniformados encontraron tickets de compras de insumos vinculados a la práctica ilegal que se le endilga, e incluso un cuadro que exhibía en lo que sería su punto de atención al público, un título de la Universidad de Rosario, que será sometido a la debida autenticación por parte de la institución académica.

Todos los efectos fueron debidamente secuestrados, en presencia de testigos civiles, quedando a disposición de la magistratura interviniente.







Las redes sociales, el medio ideal para captar clientes

Facebook es un medio donde hallar diversos ofrecimientos y demandas poco exigentes, combo propicio para que se puedan perpetrar ilícitos de este y otras índoles. De hecho, conforme surge del seguimiento efectuado por la repartición policial especializada, ya en agosto de 2019 se podían advertir posteos en la red social mencionada, bajo una cuenta cuyo usuario es la imputada -con nombre comercial de fantasía-, quien ofrecía sus servicios de protesista técnica dental. A través de medios virtuales la misma acordaba trabajos, establecía precios, pautaba entregas y formas de pago. Asimismo, se detectaron ofrecimientos en portales de servicios de San Benito y Colonia Avellaneda, con lo cual se presume que si bien ejercía ilegalmente en Paraná, el alcance del presunto delito presentaría campo de acción también en ciudades vecinas.





Justicia y Salud

El Ministerio Público Fiscal de Paraná, interviniente en el caso, ha reunido indicios suficientes para sustanciar fehacientemente la tipificación aludida. A partir de los secuestros materializados por la División Delitos Económicos, se podrá determinar el grado de responsabilidad de la imputada y eventualmente llevada a juicio para la imposición de la pena que le correspondiere.

Por su parte, el Colegio de Odontólogos contribuyó a resguardar la práctica de sus representados y preservar en términos preventivos la salud de quienes pudieran acceder a los servicios clandestinos mencionados. De hecho, desde la institución señalaron el cáncer bucal como una de las consecuencias no deseadas, como un potencial perjuicio para los clientes.