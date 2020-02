River derrotó a Banfield con lo justo y sigue en lo más alto de la Superliga

River sacó adelante un partido complicado y se quedó con un triunfo que le permite seguir como único líder de la Superliga, cuando quedan solo tres fechas para su finalización. El conjunto de Marcelo Gallardo derrotó por 1-0 a Banfield en el estadio Monumental por la fecha 20° y le sacó seis puntos de diferencia al escolta Boca Juniors, que a continuación visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero con la intención de seguir cerca de la punta.

El encuentro empezó con un trámite parejo y con Banfield, para sorpresa de muchos, siendo intenso en su vocación ofensiva. River tardó unos minutos en acomodar sus piezas en el campo de juego, pero, cuando lo hizo, fue letal.

Sobre los 5 minutos del primer tiempo, el Millonario avisó con un centro por lo bajo de Nacho Fernández que conectó Rafael Santos Borré y que forzó una buena respuesta del arquero Mauricio Arboleda. La visita no se achicó ante la avanzada de los locales y respondió con un disparo de media distancia de Reinaldo Lenis que salió apenas desviado.

Fue sobre los 16’ cuando River logró marcar diferencias en el marcador. Gonzalo Montiel hizo una gran jugada por la banda derecha y mandó un preciso centro que Matías Suárez conectó con un cabezazo de pique al suelo. Fue el 1-0 para los Millonarios, que, con la ventaja en su poder, encontraron más espacios y se volvieron más agresivos.

Todo estaba encaminándose para los de Gallardo. Aún más cuando, a los 26’, Luciano Lollo metió la mano para frenar un centro de Montiel y el árbitro Facundo Tello cobró penal. Fue Rafael Santos Borré el que tomó la pelota y que, finalmente, estrelló su remate en el travesaño. Fue el cuarto tiro desde los doce pasos que erró River de manera consecutiva.

La figura del arquero Arboleda se agigantó en el segundo tiempo. El colombiano fue clave para impedir la segunda conquista en tres ocasiones: a los 2’, ante un remate de Borré, luego frente a un intento de zurda de Suárez y, finalmente ante otro intento del cordobés de media distancia. En el medio, el palo le había negado el grito al colombiano.

Sobre los 28’ llegó el momento más esperado por los hinchas del Taladro: el regreso de Daniel Osvaldo al fútbol. El ex delantero de Boca incluso tuvo su gran chance para lucirse a los 41, cuando picó la pelota de 30 metros de distancia y esta cayó sobre el techo del arco. Fue la más clara del equipo de Julio César Falcioni para el empate.

El cierre fue bajo una lluvia torrencial y River solo se dedicó a hilvanar chances desperdiciadas, publicó Infobae. A los 42’, el ingresado Ignacio Scocco reclamó un penal y, dos minutos después, el arquero Arboleda le tapó una clara oportunidad. Segundos después, el ex Newell’s no pudo empujar el balón debajo de los tres palos, tras una asistencia de Lucas Pratto, que también entró en la segunda parte. El arquero de Banfield tuvo su último intento para lucirse en el minuto final, ante un remate del “Oso”.

La incertidumbre se mantuvo hasta el final, pero finalmente el conjunto Millonario se quedó con una victoria clave de cara al tramo final del campeonato. Los del Muñeco -que acumulan cinco triunfos en fila- suman 42 puntos en lo más alto de la tabla.

Banfield no gana hace dos fechas y no logra salir de la irregularidad. Tienen solo 25 unidades y están lejos de la pelea por el ingreso a las Copas. Los del Emperador están cada vez más complicados con el descenso (están solo tres puestos por encima de la zona de peligro).