Hoy se reinicia el Ciclo "Maternidad, Lactancia y Familia" en Crespo

Desde hoy, cada miércoles a las 19:00, en el salón de usos múltiples del edificio NIDO, se llevará a cabo el Ciclo Maternidad, Lactancia y Familia, bajo la coordinación de la Dirección de Desarrollo Humano del municipio. Acerca de esta propuesta, la responsable de dicha repartición, Lic. Vanesa Pusineri, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Le estamos dando continuidad a este espacio que comenzó en el 2017 y que nos da mucha satisfacción, porque arrancó como una propuesta para analizarla en base a cómo funcionaba y no sólo tuvo muy buena llegada, sino que cada vez se van sumando más mujeres. Además, hay un gran equipo de profesionales de la salud de nuestra ciudad, que se suman voluntariamente para desarrollar alguna temática en particular con las mamás. Es un servicio más, que viene a complementar todo lo que proponemos desde el municipio en relación con las familias. Es un programa específico para mamás, pero pueden ir acompañadas por quienes están formando parte de su entorno, de su día a día, ya que la gestación no es un proceso sólo de la embarazada. Este ciclo se vincula con la propuesta de estimulación temprana y el abordaje de cuestiones de crianza".

Maternidad, Lactancia y Familia es un ciclo gratuito, que no requiere inscripción previa, y que se centra en gimnasia pre-parto y la presencia de un profesional de la salud, que desarrolla un taller con la modalidad de intercambio. "Es un tiempo especial que la mujer se regala para su condición de embarazada", dijo la psicóloga Jacqueline Krauss, quien agregó: "Los primeros 45 minutos los destinamos a la gimnasia y luego se realiza el taller, que dura una hora más aproximadamente. Algunas veces se extiende un poquito más, depende la cantidad de preguntas que les hacen al profesional y de la temática que se está charlando".

Este 19 de febrero, la charla preventiva estará a cargo de la médica cardióloga Dra. Carolina Melgar, quien se referirá a las cardiopatías congénitas. "Se pueden sumar también aquellas mamás que en años anteriores, por algún motivo no pudieron asistir a este taller en particular y les quedó pendiente este aspecto", señalaron desde la organización.

Krauss instó a participar y en tal sentido manifestó: "Siempre decimos que a la maternidad es difícil transitarla sola, por eso se invita a la pareja, una amiga la mamá, algún familiar, para que también acompañen en los talleres. Es un espacio para derribar mitos. recibir información confiable que permita despojarnos de ciertos temores, contar con herramientas de prevención y generar el intercambio con otras mamás que están en la misma situación. Si bien la mayoría son mamás primerizas, otras ya han tenido hijos y asisten porque en su momento no tenían obra social y no tuvieron posibilidad de participar de talleres, o porque tienen obra social y eligen nuestra propuesta para nutrirse de estas charlas específicas. Se forma un lindo grupo", afirmó.