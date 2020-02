A pesar de perder contra Aucas en la altura de Quito, un gol en el final le dio la clasificación a Vélez

Por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Sudamericana, Aucas superó 2-1 a Vélez, que gracias al gol de visitante pudo avanzar a la Fase 2 del certamen continental. Alvarado y Espinoza pusieron al frente a los locales, mientras que Thiago Almada anotó, de penal, el tanto que le dio la clasificación al conjunto argentino, que había triunfo 1-0 en la ida que se disputó en el estadio José Amalfitani.

Después de no tener actividad este fin de semana debido a que postergó su encuentro contra Godoy Cruz -su estadio estaba ocupado por la franquicia argentina del Súper Rugby Jaguares-, Gabriel Heinze apostó por Centurión, el autor del tanto que le dio la ventaja al Fortín. Y el delantero ex Boca y Racing fue de lo más peligroso en una primera parte que tuvo poco vuelo futbolístico en Ecuador.



En el caso de los ecuatorianos, que vienen de caer como locales ante Delfín por la liga y no ganaron en lo que va 2020, sufrieron la expulsión de uno de sus defensores, que vio la tarjeta roja por doble amonestación. A los 37 minutos de la etapa inicial, Aucas perdió a Tomás Oneto y debió enfrentar toda la segunda parte del partido con 10 futbolistas.



A pesar de contar con uno menos en la cancha, Alexander Alvarado sacó un remate esquinado en el comienzo del segundo tiempo, al que Domínguez no pudo llegar. Y a los 21 minutos, después de una asistencia del argentino Víctor Figueroa, apareció Espinoza para poner el segundo tanto en favor de Aucas.

A partir del 0-2, Vélez fue con todo a buscar el tanto de la clasificación. Tuvo varias llegadas en los pies de Thiago Almada, pero no pudo acertarle al arco de Frascarelli. Hasta que a los 50 minutos del epílogo, un error de Arboleda terminó en una infracción dentro del área contra Janson. El juvenil Almada tomó la pelota y se cargó la presión de ejecutar el penal que cambió por gol y la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

