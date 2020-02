Frigerio intentará convocar a referentes de Juntos por el Cambio de Entre Ríos

Política Hace instantes

El ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, buscará contener a las fuerzas que componen a Juntos por el Cambio de Entre Ríos en una reunión que se concretará el próximo viernes. Sin embargo, hay varios sectores del radicalismo que no participarán y referentes de peso del centenario partido anticiparon que no serán de la partida.