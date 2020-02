Con goles de Maxi y Pablo Pérez, Newell’s goleó a Colón en un duelo clave por la permanencia

Newell’s celebró una victoria fundamental en su idea de permanecer en la máxima categoría. El equipo rosarino se impuso de manera contundente 4-0 ante un Colón que se hundió más en la zona de descenso.

A los 12 minutos, Sebastián Palacios la peleó en el sector derecho del área y la ganó. Habilitó a Facundo Nadalín, que llegó al fondo y sacó un centro rasante. En el punto de penal esperaba el inoxidable Maximiliano Rodríguez en soledad para empujarla al gol y romper el cero del marcador.

El propio Palacios volvió a ser clave a un minuto del cierre de la primera etapa, cuando habilitó al capitán de 39 años. Si bien perdió en el mano a mano con el arquero Leonardo Burián, el rebote encontró a Pablo Pérez. El ex Independiente, quien disputó su segundo encuentro de su retorno a la Lepra, remató y celebró el segundo.

A los 10 del complemento, los de Frank Darío Kudelka volvieron a dar un golpe. Un envío largo con fortuna cayó en los pies del lateral Mariano Bittolo, quien a la carrera sacó un centro al corazón del área, justo donde estaba la Pantera Luis Leal. Un cabezazo certero significó el tercer grito de la noche en el Coloso.

La diferencia se estiró a los 35 cuando el marcador central Cristian Lema se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y no falló. Burián voló, pero no pudo evitar nuevamente la caída de su arco.

Esta victoria es fundamental para un Newell’s que sigue creciendo y quedó a un paso de la lucha por ingresar a la Copa Libertadores. Con 34 puntos, está a uno de Racing y a dos de Argentinos Juniors, lo últimos dos equipos en la zona de clasificar al torneo continental más importante. Aunque la verdadera batalla es otra: sigue acumulando puntos claves para escaparle al descenso y hoy le sacó 10 de distancia a su rival, que es uno de los tres equipos que perdería la categoría si la tendencia continúa del mismo modo.

El Sabalero es uno de los comprometidos en la tabla de promedios hoy en día junto con Patronato y Gimnasia de La Plata. El combinado de Santa Fe lleva siete juegos en fila sin triunfos y la próxima fecha recibirá a Boca. Luego, cerrará su presencia en la Superliga frente a Talleres de Córdoba.

Newell’s, por su lado, el próximo fin de semana visitará a Racing en Avellaneda y luego será anfitrión de Godoy Cruz.

