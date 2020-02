San Lorenzo desvinculó al DT Monarriz y suena Pellegrino

El club decidió la salida horas después de la derrota con Racing en el Nuevo Gasómetro. El ex técnico de Estudiantes de La Plata e Independiente es uno de los principales que se menciona como sucesor.

San Lorenzo desvinculó en la noche del sábado a Diego Monarriz de la dirección técnica del plantel profesional, horas después de la derrota con Racing Club en el Nuevo Gasómetro, y Mauricio Pellegrino, ex entrenador de Estudiantes de La Plata e Independiente, entre otros, es el principal apuntado para la sucesión.

En la conferencia de prensa posterior al clásico, el propio Monarriz sembró dudas sobre su continuidad y ya cerca de la madrugada, tras una nueva charla con el presidente, Marcelo Tinelli, se resolvió la salida.

Monarriz, proveniente de la Reserva, heredó el plantel de San Lorenzo como interino después de la salida de Juan Antonio Pizzi a fines de octubre y fue confirmado en el cargo por sus buenos resultados en los partidos siguientes.

Pero la campaña del equipo en 2020 (un triunfo, un empate y tres derrotas) no fue la misma y el rendimiento futbolístico jamás convenció a dirigentes ni hinchas, por lo que su alejamiento decantó tras la mala tarde de sábado en el Nuevo Gasómetro.

En total, Monarriz dirigió diez partidos con un balance de cuatro triunfos (Argentinos, Patronato, River y Vélez), dos empates (Atlético Tucumán y Estudiantes) y cuatro caídas (Independiente, Newell''s, Talleres y Racing).

El plantel regresará este domingo a los entrenamientos con la dirección interina de los miembros del Consejo de Fútbol: Leandro "Pipi" Romagnoli, Alberto "Beto" Acosta y Hugo Tocalli.

Sucesor

La intención de Tinelli es contratar un técnico de inmediato y el nombre que más fuerte suena es el de Pellegrino, de 48 años, con reciente pasado en el Leganés de España.

El ex ayudante de Rafa Benítez en el Liverpool de Inglaterra dirigió Estudiantes (2013-15) e Independiente (2015-2016) en Argentina; y también registró etapas en Valencia (2012) y Alavés (2016-17) y Southampton (2017-18) en Inglaterra.

Otro DT en carpeta es Pablo Guede, que ya dirigió a San Lorenzo en el primer semestre de 2016 con buenos resultados: la conquista de la Supercopa Argentina ante Boca y la final del campeonato de esa temporada, que perdió por goleada ante Lanús en cancha de River.

Sin embargo, el ex Nueva Chicago cuenta con dos aspectos en contra: actualmente está con trabajo en Morelia de México -su contrato vence en junio próximo- y su anterior salida de San Lorenzo se produjo no en los mejores términos con Tinelli.

Más atrás en la consideración surge en nombre de Néstor Gorosito, que renunció a Tigre después de perder con All Boys en Floresta.

"Pipo", ex jugador y entrenador "azulgrana", negoció con San Lorenzo meses atrás cuando se alejó Pizzi pero finalmente no llegada no se produjo por el alta compensación que reclamó por entonces Tigre para romper el contrato.