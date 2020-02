Federación Agraria no descarta "volver a las rutas" si suben retenciones

Tras los trascendidos, en la Federación Agraria ya dejaron entrever el malestar que generaría en algunos productores agropecuarios el nuevo incremento, al punto de no descartar una jornada de protestas. Sin embargo, también dejaron abierta la puerta al diálogo y pidieron una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, para conversar sobre el tema.

De confirmarse la versión extraoficial colectada por El Destape, el gobierno aumentaría las retenciones a la soja del 30% actual al 33%, lo que representa una suba de 10 por ciento o 3 puntos porcentuales. El porcentaje sigue siendo inferior al 35% que alcanzó durante el gobierno de Cristina Kirchner y levemente superior al 30% final que impuso Mauricio Macri en medio de la crisis desatada en 2018, cuando lo elevó a 18% más 4 pesos por dólar, que en ese momento cotizaba a $38.

En declaraciones a radio Cítrica, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, reconoció que "existe la posibilidad de volver a las rutas" y añadió: "Nos esforzamos para no llegar a un conflicto, pero si se aumenta el 3% las retenciones, vamos a considerar volver a las rutas".

Asimismo, el dirigente agropecuario reveló que se encuentran "esperando una reunión con el ministro de Agricultura" y sostuvo que "el panorama es muy complicado para que se aumenten las retenciones, el ánimo del productor no es el mejor". Sin embargo, dejó abierta la puerta a resolver el desentendimiento ya que destacó: "No queremos un conflicto porque sabemos dónde empieza pero no dónde termina".