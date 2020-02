Una cadena de buenas acciones derivó en una importante donación económica para la Escuela de Educación Integral

En medio de una etapa de crisis en términos económicos, la solidaridad se sobrepone como valor social y demuestra que puede ganar batallas. Vale como muestra, la actitud adoptada por el Centro de Rehabilitación y Salud Física (CRySF) de Crespo, coordinado por la Lic. en Kinesiología Silvia Decoud, que tras recibir una importante suma de dinero para dicho emprendimiento privado, decidió donar la totalidad de los fondos a un proyecto que lleva adelante la institución educativa para personas con discapacidad.

Silvia Decoud dio a conocer los beneficios de la rehabilitación acuática en pacientes con diferentes diagnósticos y comentó sin darle mayor trascendencia la noble acción, que merece su espacio propio. En diálogo con el programa Sentirse Bien, que se emite los sábados al mediodía, por FM Estación Plus Crespo, la profesional relató: "Hace 8 años que tenemos en funcionamiento la pileta con fines de rehabilitación. Quienes integramos el equipo hemos ido capacitándonos y alcanzando distintos niveles, de acuerdo a la temática. Específicamente en el Área de Rehabilitación, aprobé el Nivel 2 que otorga Aqua-Brasil, que es uno de los principales organismos o institución de Latinoamérica, que genera las capacitaciones en terapias acuáticas. Avanzar otro nivel insumía un costo muy elevado e incluso debía viajar durante varios días a otro país, con lo cual venía siendo un desafío pendiente, bastante difícil de que se concretara. Pero un día me llamaron de Aqua-Brasil y me comunicaron que nuestro Centro había sido elegido para ser sede y dictar el Nivel 3, por primera vez en la Argentina. Con mucha emoción acepté y les comenté que hay dos semanas de febrero en las que tengo la pileta cerrada por vacaciones, de manera que decidieron dictar el Nivel 2 y Nivel 3. Una vez organizado, me pidieron el costo de alquiler de las instalaciones, que es lo que se acostumbra, ellos pagan al espacio que funciona como sede y la verdad, es que yo no podía cobrarles. Para mí era una bendición que vinieran acá, que tuviera la oportunidad de hacer ese nivel de capacitación y un honor recibirlos, no tiene precio eso. A raíz de eso, como Aqua-Brasil siempre abona por ese concepto, decidieron entre medio del dictado de esos niveles, brindar una capacitación de autocontrol del cuerpo en el agua, que tiene desde un nivel básico -para alguien con dolor y poca movilidad- hasta uno elevado -para deportistas que buscan elevar su rendimiento deportivo-. Es de amplio aspectro la aplicación, así que tuvo muy buena concurrencia, fue arancelado y Marcelo Roque que fue el instructor, decidió donar lo recaudado a nuestro Centro de Rehabilitación. Sentí que no debía quedarme con ese dinero y decidimos que vaya para la Escuela de Educación Integral, en concepto de donación. Hablé con la presidente de ACADME, y atento a que el proyecto de Equinoterapia terminó el 2019 con los números en rojo, acordamos que tengan ese fin. Es un monto importante, que dará aire a la comisión, para arrancar el año más oxigenados en las finanzas".

La crespense Silvia Decoud lleva 25 años en el ejercicio de la profesión, habiéndose abocado a la rehabilitación acuática en un sentido amplio, una arista prácticamente inexplotada en la provincia. "Sólo estoy contenta de que se haya generado la posibilidad en la que pude ayudar, porque uno siempre tiene la voluntad y a veces no se puede", resumió humildemente.