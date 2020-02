El Gimnasia de Diego Maradona le ganó a Sportivo Barracas en el debut por Copa Argentina

El equipo dirigido por Diego Armando Maradona, quien tuvo un reconocimiento especial en la antesala del encuentro que se disputó en el estadio de Quilmes, le ganó 2 a 0 a Sportivo Barracas con goles de Lucas Licht y Sebastián Cocimano y avanzó a los 16avos. de final del certamen federal. En la próxima fase, el Lobo enfrentará al vencedor del cruce entre Unión de Santa Fe y Dock Sud.



Aún con una alineación alternativa, Gimnasia salió al campo de juego con el empuje de los titulares. Enseguida le subrayó la diferencia de dinámica a Sportivo Barracas, sobre todo en las transiciones rápidas, y comenzó a merodear el arco adversario. A los 3 minutos abrió el marcador, con un derechazo espectacular del lateral Lucas Licht. Pero no redujo su ambición.



Comba, con una corrida sobre el sector derecho que frenó en la estirada del portero Pedelacq y Mussis, con un remate lejano, estuvieron cerca de ampliar la ventaja quien lo consiguió fue el juvenil Cocimano, goleador de la Reserva y una de las apuestas de Maradona, quien aprovechó un balón que bajó Comba y se desvió en un rival, para tocar a la red y firmar el 2-0.



En el segundo tiempo, Gimnasia siguió en la búsqueda, con un control ya más pausado. En una jugada aislada Alemán derribó en el área a Leandro Aranda y el penal ejecutado por Julio Martínez dio en el palo derecho de Nelson Insfrán, que se había arrojado bien hacia ese sector. Se animó Sportivo Barracas, que llegó con un envío de Aranda y un tiro libre de Renso Rajoy, resueltos ambos por Insfrán. El juego cayó, Gimnasia dejó pasar los minutos, tuvo chances con un cabezazo de Monti en el travesaño y con un disparo de Cocimano que sacó el arquero. En definitiva, el Lobo se llevó una victoria tranquila.

Se trató de una jornada especial para el certamen que ya se transformó en un clásico para el fútbol argentino. Además de que se inició la etapa definitoria del torneo, Diego Maradona tuvo su debut en la competición junto a su equipo. Después de ganarle en el final del encuentro a Independiente, lo que le permitió sumar tres puntos valiosos en la búsqueda de mantenerse en la máxima categoría, el equipo que dirige el histórico número 10 de la selección argentina debió verse las caras ante un conjunto que milita en la última categoría. Y el favoritismo no le pesó al equipo platense que ahora enfocará su mira en el gran objetivo de la salvación.

El mismo es evitar el descenso de la Superliga. Con esa meta, Gimnasia afrontará los últimos dos partidos de la competición y la Copa de la Superliga. El deber es seguir sumando y estar a la espera que sus rivales pierdan puntos. Por eso, Maradona junto a su cuerpo técnico reservó para este encuentro a los futbolistas que vienen ingresando desde el comienzo en los últimos encuentros.

El caso de Sportivo Barracas es particular. El equipo no ganó nunca una eliminatoria en Copa Argentina: sólo jugó los 32avos. en las ediciones 2015-2016 y 2017 -eliminado por Vélez y Lanús, respectivamente- y obtuvo la clasificación para disputar la novena edición del campeonato después de su gran segundo semestre en 2019.

En lo que va del torneo de Primera D -se jugaron 3 partidos-, el el club fundado hace 106 años, todavía no ganó: cayó ante Lugano -el encuentro se suspendió por la lluvia cuando restaban 28 minutos de juego- y empató contra Central Ballester y Argentino de Rosario.

Formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Patricio Monti y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Franco Mussis, Brahian Alemán y Horacio Tijanovich; Éric Ramírez y Sebastián Cocimano. DT: Diego Maradona.

Sportivo Barracas: Guillermo Pedelacq; Leandro Aranda, Francisco Baranoski, Santiago Tizón y Franco Díaz; Axel Bordón, Rodrigo Díaz, Maximiliano Maciel y Damián Galván; Alejandro Martínez y Julio Martínez. DT: Cristian Ferlauto.

Infobae