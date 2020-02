De cara al Congreso de AGMER, hay Asambleas en las escuelas de Crespo

El ciclo lectivo 2020 comenzará oficialmente este 2 de marzo, sin embargo el dictado de clases de manera universal en el territorio entrerriano, aún está en vilo. Dependerá de lo que surja del Congreso que AGMER desarrollará este viernes 28 de febrero, en Federal. Desde la Filial Crespo-Seguí de dicho gremio, el secretario adjunto Pablo Fontana, indicó a FM Estación Plus Crespo: "En general hay una preocupación, cierto malestar en el ámbito docente, porque el gobierno provincial todavía no hizo una propuesta concreta. El argumento es que estaban esperando la propuesta que hiciera Nación, que por lo pronto aún no ha sido aceptada tampoco. El gobierno nacional propuso volver al 6% del PBI -ya que se había perdido 1.3% en los años anteriores-; y específicamente en lo salarial, quien se desempeñe en un cargo testigo, que sería una maestra inicial, pasaría de $20.000 a $23.600. Además, un monto fijo de $4.840 por cargo, para todos los docentes, a pagarse en tres veces, abonándose cada tercio en los meses de abril, mayo y junio. CTERA se reunirá y definirá si lo acepta o no. Lo resuelto se toma como base para las negociaciones en las provincias".

En cuanto a la actividad gremial en el ámbito local por estas horas, Fontana explicó: "En la noche del miércoles y durante este jueves -las escuelas nocturnas y diurnas, respectivamente-, realizan Asambleas y desde allí salen los mandatos. Eso se envía a las cabeceras, en este caso Paraná. Esta noche cada Departamental verá los resultados mayoritarios y democráticamente elegidos, y será ese el mandato a presentar por cada Departamento en el Congreso de Federal. Hay un debate, se exponen las posiciones de cada Departamento y se vota. A veces es coincidente con el mandato que lleva Paraná y a veces no, tendremos que esperar a lo que surja mañana viernes".

Independientemente a la decisión final, el educador reforzó la recomendación a los papás de enviar a sus hijos a la escuela el próximo lunes. "Los chicos tienen que ir en su horario habitual de inicio de clases, porque así el Congreso resuelva una medida de fuerza, después cada docente es libre de adherir o no. Lo ideal sería que empecemos todos juntos, pero a veces no están dadas las condiciones". Igualmente, en un análisis comparativo con el escenario de conflicto que se ha presentado años anteriores, el secretario adjunto comentó: "Hay otra expectativa, porque desde el gobierno nacional y provincial ha habido muestras de una mayor apertura al diálogo. Al estar abierta la paritaria, nos da otra posibilidad de sentarnos a conversar y exponer distintas propuestas".

La recomposición salarial no es la única preocupación y en tal sentido, Fontana acotó: "Hay varios temas que hacen a la calidad educativa. Y en cuanto a las preocupaciones locales, en general las dificultades que vemos pasan por las condiciones edilicias de las escuelas de Crespo. Se generan demoras prolongadas entre que un directivo llama por un inconveniente de infraestructura, hasta que llega la visita de Arquitectura, hay pasos burocráticos para que se concrete la solución. Es bastante común esa problemática en las escuelas de gestión pública".

Finalmente, el secretario adjunto de AGMER Filial Crespo y Seguí, destacó la movilización que recientemente protagonizaron los empleados públicos provinciales en la capital entrerriana, sobre lo cual manifestó: "Este jueves hubo una movilización importante, con participación de compañeros de ATE, judiciales, todos con el propósito de defender la Caja de Jubilaciones. Sabido es que el gobernador en su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, dio a entender que podía estarse planteando la modificación de la edad jubilatoria y desde los sectores trabajadores se dejó en claro que van a defender sus derechos y los aportes que hemos estado haciendo durante estos años. Fue una muestra interesante de unidad en ese aspecto", remarcó.