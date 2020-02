El Gobierno recibió a la Mesa de Enlace y demora la suba de las retenciones

Estacion Plus Crespo

Así, la semana próxima se volverán a reunir para definir los nuevos esquemas de retenciones a la soja que pasará a tributar 33% y la rebaja de las alícuotas en 10 productos de las economías regionales, mientras tanto trigo y maíz se mantendrá en 12%.

Si bien el funcionario nacional no se los confirmó, y les aseguró a los dirigentes rurales que Alberto Fernández no haría el anuncio -como se esperaba- en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso este domingo, desde las entidades creen que la decisión oficial ya está tomada.

"No le creí a Basterra. Estoy convencido de que en las próximas horas el Gobierno sube las retenciones", destacó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, que junto a Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Jorge Chemes (CRA) participaron del encuentro.

Anuncian asambleas

En este sentido, le pidieron a "las bases" del campo "tranquilidad", hasta que no se junten nuevamente pero alertaron que si no hay vuelta atrás con la decisión de aumentar las retenciones, habrá un cese de comercialización y manifestaciones en varios puntos del país.

De todas maneras, los productores autoconvocados ya están anunciando asambleas para el domingo, fecha en que el Gobierno había dejado trascender que Fernández incluiría el anuncio de la suba de las retenciones en su mensaje al Congreso. Las más importantes se darán en San Pedro, lugar emblemático en el conflicto por la 125, en 2008. Además, habrá otras en la ciudad de Córdoba y en el Túnel Subfluvial que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

Registro cerrado

Los ruralistas aseguraron tras la reunión que Basterra les confirmó que el registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) permanecerá cerrado (salvo para algunos productos) hasta que no se defina la suba de las retenciones a la soja.

El rumor de que se eleve un 10% las retenciones a la soja y sus derivados comenzó a correr desde el domingo y el miércoles el Gobierno dio la primera señal en ese sentido. Cerró de forma temporaria el registro para que los agroexportadores no adelanten ventas con la alícuota "vieja".

El Gobierno ejecutó el mismo modus operandi cuando decidió elevar las retenciones el 14 de diciembre de 2019, modificando la forma de retención, que era de 3 o 4 pesos por dólar exportado ejecutado por la administración de Mauricio Macri, a un porcentaje fijo.

"No hay posibilidades para el campo de tener incrementos de 3 puntos porcentuales a las retenciones a la soja", se quejó Chemes al salir de la reunión con el ministro.

Comparación

Es porque la situación es muy diferente a 2008, cuando estalló el conflicto entre el campo y la gestión de Cristina Kirchner. En el Mercado de Chicago la soja cotizaba al 27 de febrero de aquel año 2008 a US$ 537 por tonelada mientras que ayer cerró a US$ 325 por tonelada, con tendencia a la baja por el coronavirus que ha paralizado el principal importador del poroto, como es China. Además, se suma la problemática del desdoblamiento en el tipo de cambio en la cual los productores venden la cosecha a un cambio de 40 pesos y compran los insumos, que están dolarizados, como fertilizantes, agroquímicos y semillas, a un valor de 83 pesos.

Esta situación se profundiza en los productores alejados de los puertos, que directamente por el costo del flete, hace inviable la producción de soja. "Creemos que hay una discriminación hacia el sector injusta. Hay otros mecanismos de recaudación, como Ganancias, que puede incentivar la producción y es coparticipable", cerró Pelegrina.

Fuente: Clarín