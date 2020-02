Tras la moratoria para pymes y monotributistas, la AFIP lanzará un plan de pagos para grandes empresas

Mientras que intenta captar mayores interesados en la moratoria impositiva, la AFIP prepara para la semana próxima nuevos anuncios que buscan sacar de la asfixia financiera al sector privado y regularizar la situación de las empresas con el organismo recaudador. Concretamente, la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont avanzará con un plan de pagos destinado a las grandes compañías y a los que quedaron afuera de la moratoria para darle respuesta a los reclamos que se sucedieron a partir del anuncio destinado a las pequeñas y medianas empresas.

No se tratará de una moratoria, ya que no habrá quitas, pero sí será un plan de pagos que le permitirá regularizar su situación a las grandes empresas que están en mora, pero también a las que están inscriptas en distintos planes de facilidades, que ahora podrán unificarse en el nuevo, dijeron fuentes del organismo.

Las condiciones se están definiendo pero contemplará menos cuotas que las dispuestas en la moratoria y no habrá una ventana de tiempo para ingresar. La tasa de interés será variable (Badlar). En el plan anunciado para las pymes, el plazo para adherirse comenzó a regir el 16 de febrero y se extenderá hasta el 30 de abril, pero el primer pago se realizará recién en julio y quienes entren antes del 31 de marzo no tendrán que pagar anticipo y disponen de mejores condiciones en cuanto a plazo y tasa.



De acuerdo con los registros a esta tarde, hay 45.000 inscriptos en la moratoria, una cifra que deja con sabor a poco al Gobierno, que no sólo busca la regularización de las deudas –que totalizan unos $400.000 millones–, sino desahogar financieramente a las pymes para liberarles capital de trabajo y que comience a reactivarse la economía.

En este contexto, el organismo anunció en las últimas horas que comenzó a tomar contacto con más de 100.000 contribuyentes de todo el país que atraviesan una situación de estrés financiero para promover su adhesión a los beneficios de este régimen de regularización, que abarca a pymes, monotributistas y autónomos.

De acuerdo con un parte de prensa enviado por el organismo, las comunicaciones fueron remitidas a contribuyentes que, como consecuencia de la crisis a la que llevaron las políticas del gobierno anterior, se encuentran concursados, con deudas en instancia administrativa o judicial, experimentan una ejecución fiscal, una determinación de oficio o poseen una fiscalización en curso.

Los detalles de la moratoria

Los interesados en adherir tienen tiempo hasta el 30 de abril. El plan contempla hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras y hasta 60 cuotas para aportes y retenciones. Se dispuso una condonación parcial de los intereses y total de las multas, en tanto que la tasa de interés será de 3%, fija por un año, y luego la tasa será variable.

Permite además utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP para restarlo de la deuda y se puede incluir deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019. Para la empresa o persona que adhiera, la AFIP procederá a levantar eventuales embargos y suspender las acciones penales.

Para acceder a la moratoria, la empresa debe contar con el Certificado Mipyme que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo, documento que puede obtenerse hasta el 30 de abril.



A modo de ejemplo, una micro empresa que debe $1,4 millón por impuestos de 2018 y 2019 experimentará una reducción de su deuda del 41% y deberá regularizar $1 millón. Si la empresa se presenta entre febrero y marzo, no pagará anticipo y accederá a 120 cuotas. La primera cuota que pagará a mediados de julio será de $9.500. Esa cuota es 3 veces más chica que la primera cuota con el plan anterior, remarcan en la AFIP.

En tanto, cuando ingrese a la moratoria un monotributista con deudas por $83.000 correspondientes a tributos no pagados en 2018 y 2019, se le condonarán $26.000 de intereses. Con ese beneficio, experimentará una reducción de la deuda del 46% y deberá regularizar 57.000 pesos. Si se presenta en febrero o marzo, tendrá 57 cuotas de $1.000 pesos (es el valor de la cuota mínima). El contribuyente comenzará a pagar en julio. La cuota con el plan anterior hubiera sido de $2.400 mensuales, de modo que con la moratoria 2020 pagará alrededor del 109% menos.