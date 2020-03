Patronato superó 3-2 a Talleres y sueña con la permanencia

Con un juego práctico, Patronato le ganó 3-2 a Talleres como local y dio otro paso detrás del objetivo de mantener la categoría. Gabriel Ávalos, Cristian Tarragona y Lautaro Torres convirtieron para el local, que había sacado una ventaja cómoda, pero la visita descontó a través de Pochettino y Parede.

El conjunto de Paraná saltó al campo con decisión, en busca de un resultado que lo ayude a seguir buscando la misión de la permanencia. Y al minuto de juego ya estaba en ventaja, a partir de un cabezazo de Ávalos. A partir de allí se dio una batalla entre dos estilos. La T, con más elaboración, logró aproximaciones, pero no golpeó. El Patrón, con juego más directo, estuvo a punto de poner el 2-0 con otro testazo del atacante paraguayo y amplió la ventaja, finalmente, en un contragolpe furioso que terminó Tarragona.

En el segundo tiempo el encuentro se hizo de ida y vuelta, con Talleres volcado en ataque (gran tapada de Ibáñez a Cubas), pero el dueño de casa aprovechó un error en el fondo y el ingresado Lautaro Torres, ex Ferro, puso el 30, que parecía difícil de remontar para los de Alexander Medina. Sin embargo, primero Pochettino y luego el brasileño Parede, usufructuando un rebote azaroso, acercaron las cifras y le inyectaron suspenso al epílogo.



Así, la T no logró mezclarse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Y el Patrón igualó la línea de Colón en el puesto 22 de la tabla de promedios. Si finalmente, tal como avanza la AFA, el certamen finaliza con dos descensos y una Promoción; el Patrón y el Sabalero en este momento deberían disputar un desempate para definir quién jugaría la repesca.

Formaciones

Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Leandro Marín, Óliver Benítez, Bruno Urribarri; Gabriel Compagnucci, Fernando Luna, Dardo Miloc, Lautaro Comas; Gabriel Ávalos y Cristian Tarragona. DT: Gustavo Álvarez.

Talleres (C): Mauricio Caranta; Leonardo Godoy, Rafael Pérez, Facundo Medina, Nahuel Tenaglia; Andrés Cubas, José Mauri, Jonathan Menéndez, Franco Fragapane; Guilherme Parede y Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Patronato)

Árbitro: Mauro Vigliano

Infobae