Gallardo tras el Boca campeón: "Tengo un vestuario golpeado"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, felicitó a Boca y reconoció que a su equipo le faltó "un plus" para ser el campeón de la Superliga 2019/20.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, felicitó a Boca campeón por la obtención de la Superliga 2019/20 y admitió que sus jugadores quedaron "bastante golpeados", tras llegar a la última fecha con ventaja y no poder coronar en Tucumán.



"El vestuario está bastante golpeado. Dependía de nosotros y no lo pudimos hacer. Todavía no hablé con ellos, pero esto sigue y el miércoles jugamos Libertadores", dijo el entrenador. "Hay que manejar el dolor y la tristeza porque el lunes tenemos que volver a carretear", agregó.

Gallardo dijo que ante Atlético Tucumán, con el que empató anoche 1 a 1, "el equipo necesitaba un plus en el segundo tiempo, una búsqueda con mayor efectividad, y eso faltó. Y es por eso que queda esa sensación de dolor, que no alcanzó la búsqueda".

"Pero dicen que perder es un fracaso -enfatizó-. En la recta final ganamos siete y empatamos dos, no creo que sea un fracaso, y el otro equipo además tenía partidos más accesibles. Los que ganan más de lo que pierden son privilegiados. Después el resto puede ganar siempre o no. Hoy nos toca felicitar a Boca".

Respecto de los errores del árbitro Patricio Loustau, que obvió dos claros penales y anuló un gol legítimo para River, el DT dijo: "Loustau es el mejor árbitro y se puede equivocar. Hoy los árbitros se equivocaron y nos duele, pero a nosotros nos faltó ese plus del que hablo. No le voy a caer al árbitro, el gol podría haber cambiado el desarrollo. Nos duele porque era una instancia muy decisiva, pero es uno de los mejores árbitros y se puede equivocar. Dejamos dos puntos frente a Defensa y Justicia y esta vez también", dijo.

Y cerró: "Se aprende en la victoria y en la derrota. Nosotros no vamos a cambiar lo que somos. Hoy nos toca asumir la responsabilidad y volver a empezar. Hay que saber ganar y perder, sin tirar la mierda para otro lado. Y convivir con la derrota aunque se equivoquen los otros", completó.