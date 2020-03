Renunció el abogado del principal sospechoso del femicidio de Fátima

Franco Azziani Cánepa renunció este lunes a la defensa técnica de Jorge Nicolás Martínez, principal sospechoso del femicidio de Fátima Florencia Acevedo en Paraná. Lo hizo a través de la presentación de una carta enviada al fiscal.

"Vengo por el presente, a renunciar a la Defensa Técnica, del imputado antes referenciado. Motivan el presente pedido razones estrictamente profesionales que imposibilitan el desarrollo de una defensa penal efectiva", expresó en el texto, al que accedió AHORA.

La causa

Este domingo fue hallada sin vida Fátima Florencia Acevedo, la joven de 25 años que estaba desaparecida desde el domingo 1 de marzo y era intensamente buscada.

Desde el jueves su expareja Jorge Nicolás Martínez está detenido de manera preventiva. "Cambia la calificación legal, estamos ante un femicidio y vamos a pedir la prisión preventiva hasta que termine la investigación", indicó el fiscal de la causa Leandro Dato, en una conferencia de prensa brindada en Tribunales.

"El cuerpo fue hallado en un pozo a 18 metros de profundidad. Estaba con su documentación y vestida como indicaba la descripción", indicó el fiscal. Este lunes se realizará la autopsia para establecer las causas y la fecha del femicidio.

"El lugar había sido rastrillado por primera vez el viernes. Los perros señalaban recurrentemente el lugar. El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana de este domingo, entre las 10.45 u 11. El trabajo de bomberos fue arduo, estuvimos más de dos horas. Hubo que hacer un trabajo muy concienzudo para extraer el cuerpo y preservar su integridad", detalló el fiscal.

Por otro lado, el funcionario se refirió al trabajo de protección de la víctima previo a la desaparición de Fátima y su asesinato. "Dentro del margen de medidas de protección dadas por el proceso penal, hay un doble trabajo: el trabajo de protección judicial con medidas de restricción, más el dispositivo electrónico de botón antipánico, más el trabajo operativo de una residencia. La residencia de las mujeres se supone que es un lugar de alojamiento y de contención con profesionales", expresó.

"Desde Fiscalía tomamos conocimiento de su desaparición el martes a las 8 de la mañana. Nos pusimos a trabajar porque la primera noticia que teníamos era un pedido de localización, incluso a través de los medios de comunicación", aseveró.

A partir de las reiteradas denuncias de Fátima contra su expareja Jorge Martínez, el fiscal señaló que estuvo "dos veces con ella. Por supuesto que esto me genera una gran tristeza. Es parte de nuestro trabajo contener muchas veces. Son cosas que muchas veces escapan al solo trabajo de la Justicia Penal y esto es una problemática mucho mayor que no se puede sintetizar en el trabajo de Tribunales. Hablamos de cultura, educación, la violencia que existe en la sociedad. Minimizarlo o achicarlo al solo trabajo del derecho penal o la justicia me parece injusto".