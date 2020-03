Coronavirus: por miedo a viajar, cae 70% la venta de pasajes al exterior

Horas de tensión, nerviosismo y hasta pánico se viven por estos días en las agencias de turismo. Las ventas de pasajes se derrumban minuto a minuto y los operadores estiman que la caída de la demanda llega ya al 70% respecto a un año atrás. La situación ya era complicada por la implantación del dólar “solidario”, que encareció 30% los costos de viajar, pero el inesperado brote de coronavirus está haciendo estragos en la economía del sector. “El desdoblamiento cambiario provocó una retracción de alrededor de 30% en la actividad en los primeros meses del año. El coronavirus le está agregando otros 40 puntos. Estos es por ahora porque no se sabe cómo termina” explicó un operador mayorista. En el comienzo de esta se agravó la situación. Las noticias que llegaron de Italia, con la decisión de poner en cuarentena a todos los habitantes, agravaron los temores. "La gente no quiere viajar" reconocieron en una agencia.



A esto se suman los cientos o miles de turistas que ya compraron pasajes para destinos con altos niveles de contagio y que están pidiendo reprogramar los vuelos o exigiendo la devolución del dinero. Por ejemplo, las rutas europeas, como también la de China y Japón, son las más conflictivas. Del lado de las compañías aéreas no hay un panorama claro. Cada empresa tiene una política distinta en los casos de devolución o reprogramación de vuelos en cuanto a la penalización y los plazos que pueden aplicar. Varias compañías están aceptando autorizar los cambios sin cargos entendiendo la situación excepcional que se está viviendo. Sin embargo, otras continúan aplicando deducciones para los vuelos que se siguen operando desde Buenos Aires. “Hay situaciones insólitas. Por ejemplo, tengo clientes que compraron pasajes por Iberia y no les aceptan reprogramar sin penalización el tramo desde Ezeiza a Madrid pero sí lo hacen sin costo conexiones desde Madrid a otros destinos de Europa” señaló el dueño de una agencia. Algo similar sucede con Alitalia con las salidas a Roma.

Mañana habrá una reunión de los principales operadores turísticos locales para analizar la situación. En el sector creen que a medida que pasen los días, con el avance de la enfermedad en Europa y en Sudamérica, las compañías aéreas tendrán que flexibilizar sus políticas porque el reclamo de la gente será muy grande. “Hoy hay mucha confusión, desconcierto e información contradictoria. Se va a tener que tomar una decisión conjunta” explicó otro empresario turístico. La alternativa que está ofreciendo las agencias para compensar la caída de operaciones a los países críticos son destinos del Caribe. Las islas y México están resistiendo al derrumbe turístico ya que el coronavirus no está afectando esa región.

Las consultas en las agencias también son por los servicios contratados en los diferentes destinos del exterior, como hotelería. Aquí el tema es más delicado debido a que las posibilidades de negociación son menores, salvo que se hubieran adquiridos con cláusula de devolución.

Mientras esto sucede en el turismo emisivo, la situación es menos caótica en el receptivo. Por el momento, las cancelaciones no son significativas. Recién en los últimos días están comenzando las consultas de operadores del exterior sobre las restricciones en el país. Se teme que con el aumento de los casos en la Argentina y la difusión a través de los medios internacionales, el clima pueda cambiar y muchos turistas decidan suspender sus viajes.

Otro tema por el que hay numerosas consultas es por las empresas de asistencia médica al viajero sobre la cobertura de las mismas. Hoy están todas operando con normalidad. Lo que sucede es que en países como Italia, donde el servicio sanitario está desbordado, las restricciones de atención exceden a las empresas.

