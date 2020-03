La OMS declaró al coronavirus como pandemia

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus", indicó el director General

La Organización Mundial de la Salud -OMS- dijo hoy que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.



"La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó.

PARA LLEVAR TRANQUILIDAD

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer", sostuvo el funcionario.

"Como dije el lunes, solo mirar la cantidad de casos y la cantidad de países afectados no cuenta la historia completa. De los 118,000 casos reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90 por ciento de los casos están en solo cuatro países, y dos de ellos, China y la República de Corea, tienen epidemias en declive significativo!, agregó.