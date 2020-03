Defensa y Justicia perdió ante Olimpia en Paraguay y complicó su futuro en la Copa Libertadores

Defensa y Justicia volvió a caer en su segunda presentación y complicó su futuro en la Copa Libertadores. Por el Grupo G, el Halcón perdió 2-1 ante Olimpia de Paraguay, en el partido jugado en el estadio Tigo Manuel Ferreira, de Asunción, que no contó con la presencia de aficionados debido a la disposición del Ministerio de Salud de Paraguay contra el brote de Coronavirus. Los goles del conjunto local fueron señalados por Carlos Rolón y Brian Montenegro, mientras que descontó Marcelo Benítez para Defensa. Todos convertidos en el segundo tiempo.

La primera parte del encuentro ofreció acciones como trabajadas desde un tablero de ajedrez, donde lo táctico y estratégico prevaleció sobre la creatividad que podían generar uno y otro equipo, bajo la conducción de dos entrenadores proclives al buen juego, aunque en esta ocasión se respetaron en demasía o no quisieron arriesgar más de la cuenta. Dentro de este marco, el equipo argentino intentó algo más, con mayor posesión de la pelota y con la situación más clara para llegar al gol a través de un violento, rasante y esquinado remate de Rubén Botta, que alcanzó a desviar el arquero Alfredo Aguilar (37 min).

A la vez, el conjunto local perdió a una de sus figuras ofensivas, Roque Santa Cruz (36 min) a raíz de una lesión muscular, siendo reemplazado por el extremo derecho uruguayo Alejandro Silva -ex Lanús-, que le brindó otra impronta a la ofensiva del tetra campeón guaraní al intentar asociarse con el togolés Emmanuel Adebayor. Este delantero, de 36 años, figura en varios equipos de las ligas europeas, antes del inicio del segundo tiempo mantuvo un encuentro muy amistoso, sonrisas de por medio, con el director técnico de Defensa, Hernán Crespo, quienes se cruzaron en algunos partidos de las competencias de las Copas de Europa (el futbolista de Olimpia vistió las camisetas de Real Madrid y Manchester United).

Y en ese segundo período, en el que los de Florencio Varela impresionaban mejor que los de Asunción, con otra situación clara para ponerse en ventaja por medio de un espléndido envío de Neri Cardozo, en la que se lució nuevamente Aguilar al desviarlo y evitar la caída de su arco (8 min), sin embargo se fueron desdibujando a partir de la ventaja que alcanzó Olimpia. Por un córner ejecutado por Néstor Camacho, que en las alturas ganó de cabeza Rolón para vencer a Ezequiel Unsain con un envío cruzado (15 min), los conducidos por el argentino Daniel Garnero se afirmaron en el campo y le generaron desconcierto a sus adversarios.

La posterior expulsión de Adebayor por un planchazo al ingresado Enzo Coacci (26 min), dejó en inferioridad de condiciones al equipo que supo conquistar tres copas Libertadores de América, al quedar con un jugador menos, lo que en la cancha no se notó por su mayor experiencia en estas competencias. Es más, otra vez un centro aéreo por un tiro de esquina que cabeceó en forma estupenda el ingresado Montenegro -ex Lanús- (35 min), le ofreció a Olimpia aumentar la ventaja. Anotación decisiva para el justo éxito final del conjunto guaraní, más allá del empuje que presentó el visitante en los pasajes finales que solo le alcanzó para descontar por medio de Benítez (46 min).

El grupo G lo encabeza Santos, de Brasil, con 6 unidades; le sigue Olimpia, con 4; Delfín, de Ecuador, 1 y cierra Defensa y Justicia, sin nada. La tercera fecha se jugará el martes próximo, con Defensa y Justicia recibiendo a Delfín, en Florencio Varela, a partir de las 19.30 y a las 21.30, Santos, en la ciudad homónima de Brasil, enfrentará a Olimpia.

Olimpia: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Carlos Rolón, Antolín Alcaraz y Miguel Samudio; Derlis González, Rodrigo Rojas, Richard Ortíz y Néstor Camacho; Emmanuel Adebayor y Roque Santa Cruz. DT: Daniel Garnero.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, Adonis Frías y David Martínez; Neri Cardozo, Francisco Cerro y Marcelo Benítez; Rubén Botta; Juan Martín Lucero y Francisco Pizzini. DT: Hernán Crespo.

Estadio: Manuel Ferreira (Asunción)

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

Televisación: Fox Sports

Infobae