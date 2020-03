La Conmebol le pidió a la FIFA postergar el inicio de las Eliminatorias por el coronavirus

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) solicitó esta noche a FIFA en forma oficial la suspensión de las eliminatorias sudamericanas que debían iniciarse a fines de marzo, con miras al Mundial Qatar 2022, a raíz de la expansión de la pandemia del Coronavirus.

En una nota firmada por el secretario del organismo continental, José Astigarribia, la Conmebol pide la postergación del comienzo de la actividad, pautado para el jueves 26 del corriente.

El organismo fundamenta que “los equipos sudamericanos se encuentran ante la posibilidad de no poder contar con los jugadores convocados provenientes de Europa, a raíz de que los mismos, al proceder de países con un alto índice de contagio, podrían ser puestos en cuarentena”.



De esta manera “se imposibilitaría que los mismos se encuentren a disposición de sus selecciones nacionales”, agregó el texto.



Por lo expuesto, “los diez países miembros; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela han solicitado a la Conmebol poner a consideración de la FIFA la solicitud de posponer el comienzo de las eliminatorias... a efectos de salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol”.



En la primera fecha de la competencia sudamericana, Argentina debe enfrentar el jueves 26 en cancha de Boca Juniors a Ecuador, mientras que por la segunda jornada, en La Paz y con el regreso de Lionel Messi, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mediría con el local Bolivia.

Italia se encuentra en una virtual cuarentena, con prohibiciones de viajes y toda la actividad suspendida en el fútbol. España ha anunciado que todos los partidos de las próximas dos semanas se realizarán con estadios vacíos.



Gran parte de los futbolistas sudamericanos que integran sus respectivas selecciones se desempeñan en países europeos. Por ejemplo, en el caso de Argentina su entrenador Lionel Scaloni convocó a seis jugadores que se desempeñan en Italia, el país de Europa más afectado por la pandemia.

En las últimas horas, en diálogo con Infobae, Scaloni había confesado sus temores por el coronavirus. “Lo más recomendable es suspender las Eliminatorias”, expresó el DT de la selección argentina quien se mostró impactado con el relato de Paulo Dybala de cómo viven la situación en Italia.



LA CARTA DE LA CONMEBOL ENVIADA A LA FIFA POR EL CORONAVIRUS





Luque, 11 de marzo de 2020

Señora FATMA SAMOURA Secretaria General FIFA SG/hf N° 061/2020

Ref.: MUNDIAL DE LA FIFA QATAR 2022 - ELIMINATORIAS CONMEBOL

Estimada Señora, Me dirijo a Usted, en nombre y representación de las Asociaciones Miembros de la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL, a fin de manifestarle cuanto sigue:

La propagación del CONAVID-19 en todo el mundo, que ha llevado a la reprogramación de la reunión del Consejo y del CONGRESO de la FIFA, hace que el fútbol no quede exento de su alcance.

El inicio de las Eliminatorias sudamericanas se encuentra prevista para la semana del 22 de marzo, y los equipos sudamericanos se encuentran ante la posibilidad de no poder contar con jugadores convocados provenientes de Europa, a raíz de que los mismos, al proceder de países con un alto índice de contagio, podrían ser puestos en cuarentena, lo cual imposibilitaría que los mismos se encuentren a disposición de sus selecciones nacionales.

Por lo expuesto, los 10 países miembros de la CONMEBOL; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, han solicitado a la CONMEBOL poner a consideración de la FIFA la solicitud de posponer el inicio de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, por los motivos antes expuestos, y a efectos de salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol.

Sin otro particular la saludamos atentamente.



Infobae con información de agencias.