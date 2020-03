Finalizó lockout de la Mesa de Enlace, con más adhesión en comercialización de carne que en granos

El cese de comercialización de cuatro días convocado por la Mesa de Enlace finalizó este jueves a la medianoche, con un balance dispar en el que se verificó un alto acatamiento en lo que respecta al envío de ganado en pie para faena y un menor nivel de adhesión en granos.

No obstante, desde la Mesa de Enlace remarcaron la efectividad de la protesta en contra de la suba de tres puntos porcentuales en las retenciones a la soja.

"El nivel de acatamiento ha sido diverso según los puntos de referencia. En ganadería fue mucho más impactante y en cereales se comercializó un 30% menos que lo habitual", dijo a Télam el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, una de las cuatro patas que integran la Mesa de Enlace.

Iannizzotto, quien remarcó que "continuará el diálogo" con el Gobierno, dijo que a pesar del relativo efecto que tuvo la protesta en la comercialización de granos, "el objetivo del paro se cumplió porque se concientizó sobre que las retenciones son impuesto que ataca el ingreso y no contribuye a la distribución".

"De eso se tomó conciencia y ha sido contundente", subrayó.

La semana pasada la Mesa de Enlace, integrada por Confederaciones Rurales (CRA), Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, decretó un cese de comercialización de 96 horas en rechazo a la suba de tres puntos porcentuales en la suba de retenciones a la soja y derivados, que comenzó el lunes y culminará hoy a las 24.

Desde Federación Agraria, su presidente, Carlos Achetoni, indicó a Télam que los dirigentes de la Mesa "sabíamos que las medidas que tomábamos eran una medida leve".

Las palabras de Achetoni aluden a la fuerte interna desatada dentro de la entidad, lo que obligó a la conducción de la FAA a dar "libertad de acción" a los federados para adherir o no a la medida de fuerza.

Según Achetoni, la medida de fuerza "sí tuvo una merma en la comercialización. Fue una medida que mostraba un malestar y fue para descomprimir un sector que estaba molesto".

"En ganados tuvo una alta contundencia, pero en granos fue más leve", reconoció.

Por su parte, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, consideró durante su visita a la muestra Expoagro que "el paro fue positivo, porque lo que nos propusimos, que fue llevar en valor un reclamo y que tenía y tiene a mucha gente enojada, lo logramos".

"A partir de ahí, nos tomaremos el tiempo para hacer el análisis y la continuidad, que es por la vía del diálogo y la propuesta", agregó.

El dirigente ruralista, tras admitir también que el nivel de acatamiento al cese de comercialización fue menor en

el segmento de comercialización de granos, agradeció a "los productores que cumplieron con la consigna de no ejercer controles" en las rutas.

Con otro punto de vista, la agrupación Bases Federadas, que integra la FAA, dijo que "la Mesa de Enlace convocó a un paro que a todas luces fracasó" y aseguró que esta medida tomada a menos de 100 días de gobierno y luego de la presentación de un régimen de segmentación de retenciones, "no tuvo ni oportunidad, ni merito, ni conveniencia y, mucho menos, adhesión".

Por el contrario, el presidente de Carbap, Matías de Velazco, consideró que el cese de comercialización "tuvo un alto acatamiento" y aseguró que "ahora la pelota la tiene el Gobierno".

"Ellos (por el Gobierno) van a tener que dar una señal; y, en el caso de que no lo haga, esto no va a seguir así. El campo no se va a quedar quieto y van a seguir las medidas", afirmó el dirigente ruralista.