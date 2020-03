Racing venció a Alianza Lima y se afirma en su grupo

Racing Club sigue avanzando en toda competencia que tiene por delante y luego del cuarto puesto en la Superliga hoy venció como local y a puertas cerradas por el coronavirus a Alianza Lima, de Perú, por 1 a 0, para liderar por diferencia de gol con Nacional, de Uruguay, el Grupo F de la Copa Libertadores.



La "Academia" se impuso con un gol del ex San Lorenzo Nicolás Reniero a los 11 minutos del segundo tiempo, luego de una buena gestión individual, apenas 120 segundos después de ingresar al campo en lugar del juvenil Benkjamín Garré.



Previamente y por el mismo marcador se impuso Nacional, en Montevideo, al venezolano Estudiantes, de Mérida, con tanto de Felipe Carballo a los 24 minutos del segundo período, por lo que ahora comparte el primer puesto con Racing al cabo de dos jornadas con puntaje ideal de seis unidades y una diferencia de +2 , pero los de Avellaneda con tres goles a favor y uno en contra, mientras que los uruguayos suman 2 y 0.







Justamente Nacional recibirá a Racing en el estadio Centenario, de Montevideo, cuando se reanude la competencia, que la semana que viene quedará interrumpida a raíz de la pandemia de coronavirus.



La tabla de la zona la cierran sin unidades Estudiantes (1-3) y Alianza Lima (0-2), que se medirán en Perú en la tercera y última jornada de la primera ronda de la fase de grupos.



El equipo de Sebastián Beccacece, que está invicto desde que llegó a Racing, con cinco victorias y cuatro empates al cabo de los nueve partidos que se sentó (en realidad caminó a la vera del campo de juego) en el banco "académico", fue superior a un rival que venía golpeado por una crisis interna hasta la media hora del segundo período.



Durante esos 75 minutos Racing administró la pelota y los tiempos del desarrollo, pero no encontró los caminos hacia el arco de Leao Butrón porque en la última puntada sigue "perdido" Lisandro López, que al cabo de la etapa final se quedó en los vestuarios acusando una lesión, para que lo relevara Darío Cvitanich.







Pero en realidad el revulsivo para que los locales llegaran a la victoria fue Reniero, que resolvió con un enganche de derecha y un zurdazo que pasó entre las piernas del arquero peruano.



Después de esa conquista pudo aumentar la "Academia" en los pies del propio Reniero y la cabeza de Cvitanich, pero no estuvieron finos sus atacantes y al final, sin abandonar su tibieza, el conjunto visitante intentó ir por una paridad que parecía quimérica en el juego pero no tanto en el marcador.



Pero sin ideas, apenas con pundonor y por el voluntarismo de Adrián Balboa, el conjunto limeño tuvo un par de aproximaciones que hicieron sufrir al técnico blanquiceleste.



Así Alianza pagó el caro precio de una semana borrascosa en la que perdió a su entrenador, el renunciante uruguayo Pablo Bengoechea, quien circunstancialmente fue reemplazado hoy por los ex futbolistas Jaime Duarte y Guillermo Salas, mientras las autoridades aliancistas van por el argentino Fernando Gamboa para reemplazarlo.



Y Racing, por su parte, cerró una semana sustanciosa en cuanto a resultados en el plano local e internacional que van de la mano de un nuevo proceso encabezado por Beccacece, mientras su antecesor, Eduardo Coudet, también transita por buenos tiempos en Inter, de Porto Alegre, y quien estuvo a punto de reemplazarlo en la "Academia", Jorge Sampaoli, hoy dirige al nuevo "poderoso" económicamente de Brasil, Atlético Mineiro, mientras se prepara para celebrar mañana su cumpleaños número 60.









- Síntesis -





Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Matías Zaracho, Matías Rojas y Héctor Fértoli; Benjamín Garré y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.



Alianza Lima: Leao Butrón; Héctor Salazar, Carlos Beltrán, Alberto Rodríguez y Rubert Quijada; Aldair Fuentes, Josepmir Ballón, Oslimg Mora y Luis Aguiar; Alexi Gómez y Adrián Balboa. DD.TT (interinos): Jaime Duarte-Guillermo Salas.



Gol en el segundo tiempo: 11m. Reniero (R).



Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Darío Cvitanich por Lisandro López

y Cristian Zúñiga por Mora (A), 9m. Nicolás Reniero por Garré

, 16m. Joazinho Arroé por Aguiar (A). 24m. Rinaldo Cruzado por Quijada (A),



Amonestados: Reniero (R). Quijada (A).





Cancha: Racing Club.



Árbitro: José Méndez (Paraguay).

Telam