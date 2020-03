La familia del chico con discapacidad que fue golpeado demandará a la escuela

Los padres de Mateo, detallan que desde la fecha en que ocurrió el abuso, 5 de marzo, el colegio no se responsabilizó como debería, y que por eso llevarán a cabo acciones legales en contra de la institución, autoridades y la Dirección General de Escuelas.

Mateo los perdonó

Los padres de Mateo señalan que se enteraron "de casualidad", que no fueron notificados, y que cuando fueron a reclamar desde la institución remarcaron que los agresores estaban arrepentidos y que Mateo los había perdonado. De igual manera, los adultos detallan que "fue una emboscada programada y organizada, este grupo de chicos lo ridiculizan, lo encierran, tratan de hacerlo pelear con otro compañero y finalmente lo golpean", señalaron.

Los videos

Actualmente, el menor de 14 años está bajo tratamiento psicológico y sus padres comenzaron un estudio minucioso de los vídeos, los hechos y las responsabilidades para la promoción de las denuncias correspondientes a las personas y organismos implicados que no cumplieron con los protocolos, publicó LaPirámide.

Que no haya otro Mateo

Por esto, los padres han contratado al estudio jurídico Alejandro Vecchi Abogados a los fines de que los representen en la causa penal que investigara a fondo las responsabilidades de todos los involucrados penal y civilmente. La familia destaca que "no existe ninguna especie de manipulación objetivo o enriquecimiento para nosotros de esto, más que la búsqueda de la verdad y justicia, no queremos que haya otro Mateo".

Intimación

"Estos hechos no ocurren de casualidad, ocurren cuando se violan una serie de protocolos y normas mínimas de control de convivencia estudiantil. Hemos intimado a las autoridades del colegio a que promuevan la denuncia penal por acoso y violencia Ley nacional 26.485, y lesiones psicofísicas a Mateo, sin tener al día de la fecha respuesta alguna", finalizaron.