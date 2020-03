Joven italiana que estuvo de intercambio en Crespo, hoy vive la experiencia de la cuarentena

Estacion Plus Crespo

A través de los Intercambios Culturales que propicia la Fundación AFS, con filial en Crespo, la joven Irene Sacchetti, de nacionalidad italiana, estuvo desde mediados de 2018 hasta mediados de 2019 conviviendo con una familia de esta ciudad. El contacto y acogimiento de esta comunidad fue altamente satisfactorio, al punto que la visitante regresó a fines del año pasado para pasar unos días de vacaciones.

La realidad sanitaria que imprime el coronavirus en los diferentes países, principalmente europeos, llevó a que las jornadas de la jovencita se vean sustancialmente modificadas. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Irene comentó: "Vivo en Arezzo, donde somos unos 100.000 habitantes. En mi región -que es La Toscana- hay entre 350 a 400 casos".

"Estamos en cuarentena todo el país. Todos tenemos que quedarnos en casa, respetar las reglas, para evitar que se infecten más personas. Cada día hay unos 2.000 casos más de coronavirus, porque es muy fácil de contagiarse", dijo la estudiante.

Consciente de la delicada situación que atraviesa su país y dando muestra del espíritu de responsabilidad que debe primar en cada ciudadano, Irene manifestó: "Es muy difícil para el país en general. Adoptamos medidas muy importantes y salvo hospitales, supermercados y bancos -lo indispensable para vivir-, lo demás está todo cerrado. El gobierno está intentando ayudar a esas familias que por ahí no pueden trabajar. Está también la policía en las calles, porque muchas personas no respetan la cuarentena y salen a pasear. Está permitido salir, pero para emergencias. Por ejemplo, yo tengo una perrita y la puedo sacar a pasear, pero poco tiempo y cerca de mi casa. Si todos se van a quedar en su casa, puede que se solucione pronto; sino pueden pasar meses hasta que se solucione este tema".

Los recaudos en la familia Sachetti son estrictos, ya que la actividad laboral de la mamá infiere una situación particular: "Mi mamá trabaja en el hospital, es enfermera. Eso es un riesgo de contagio, ahora trabajan muchísimo y hacen todo lo posible por solucionar el problema. Es muy cansador, tanto física como psicológicamente", dijo la joven en empatía con el rol social que desempeña la profesión de su madre en este contexto.

Irene Sacchetti contó que el ciclo lectivo está en la recta fina, por lo que se ha adaptado el sistema educativo: "Afortunados por los medios tecnológicos", afirmó y agregó: "Hay clases en la mañana, llamadas con el profesor, nos dan tarea, tenemos una aplicación para que los profesores nos escriban. Hay poco que hacer en el día, pero sí seguimos estudiando para terminar el año escolar, que aquí termina en junio, así que queda poquito".

La joven recordó con afecto su paso por Crespo y en tal sentido manifestó: "Estuve 11 meses de intercambio con AFS. Me quedé con la familia Giménez-Wasinger, que ya es mi familia en Argentina. Fui al Colegio Sagrado Corazón y sigo en contacto con mis amigos de ahí".

"No me quería ir, fue muy fuerte", dijo en relación a su partida, al tiempo que auguró: "Me encontré muy bien desde el principio, hermosa familia y amigos. Cuando pase todo esto, pienso volver".